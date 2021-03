Papież w mieście zniszczonym przez dżihadystów

Papież Franciszek w ostatnim dniu pielgrzymki do Iraku odwiedzi miasta niegdyś zajęte i zniszczone przez bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego. Przyjechał do Mosulu, gdzie odmówił modlitwę za ofiary prześladowań i terroru. - Pokój jest silniejszy od wojny - podkreślał. Papież potem odwiedzi Karakosz, centrum chrześcijan w Iraku. Dzień zakończy mszą na stadionie w Irbilu.

Trwa trzydniowa pielgrzymka Franciszka do Iraku. Papież w niedzielę przyjechał do Mosulu w północnej części kraju - miasta, które w 2014 roku zostało zajęte przez tak zwane Państwo Islamskie (IS). Podczas trzyletniej okupacji doszło tam do zbrodni na ludności cywilnej. Uciekło stamtąd pół miliona osób, wśród nich ponad 120 tysięcy chrześcijan.