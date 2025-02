Premier Włoch odwiedziła papieża w szpitalu. Oświadczenie

"Jestem bardzo szczęśliwa, że zastałam go przytomnego i komunikatywnego. Żartowaliśmy jak zawsze. Nie stracił swojego słynnego poczucia humoru" - przekazała Meloni w oświadczeniu. Szefowa włoskiego rządu życzyła głowie Kościoła "szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu rządu i całego narodu", podała agencja ANSA.

W rozpowszechnionym wcześniej w środę oświadczeniu wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina podkreślił: "Śledzimy z uwagą i ufnością doniesienia o stanie zdrowia naszego biskupa papieża Franciszka". Poprosił wiernych, wspólnoty parafialne i zakonne w Watykanie o modlitwę za papieża. "Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili" - dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej. Pod wieczór oczekiwany jest kolejny komunikat medyczny.