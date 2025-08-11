Logo strona główna
Świat

Rosjanie zakłócają GPS. Z tajnej bazy niedaleko Polski

Radar typu Woroneż-MD na terenie rosyjskiej bazy w obwodzie królewieckim
Pisarska: Putin czeka na idealny moment, aby przetestować art. 5 NATO
Źródło: TVN24
Zakłócenia GPS nad krajami bałtyckimi i obszarem Zatoki Fińskiej pochodzą z tajnego rosyjskiego kompleksu wojskowego w obwodzie królewieckim - przekazał estoński portal Delfi, który dotarł do tajnych rosyjskich dokumentów. Działania te mają między innymi osłabić działania wywiadowcze państw NATO.

Według tajnych rosyjskich dokumentów, które otrzymał estoński serwis informacyjny, baza zlokalizowana w Pioniersku w obwodzie królewieckim jest częścią strategicznej sieci Toboł, przeznaczonej do prowadzenia walki elektronicznej. Obejmuje ona kilka systemów nadzoru, obrony i dowodzenia, a jej celem jest z jednej strony ochrona rosyjskich systemów łączności satelitarnej i nawigacji przed potencjalnymi atakami ze strony NATO, a z drugiej osłabienie działań wywiadowczych państw Sojuszu.

Radar typu Woroneż-MD na terenie rosyjskiej bazy w obwodzie królewieckim
Radar typu Woroneż-MD na terenie rosyjskiej bazy w obwodzie królewieckim
Źródło: Sasha Mordovets/Getty Images

Budowa jednego z ośrodków w obwodzie królewieckim koncentrującego się w nadzorze satelitarnym rozpoczęła się oficjalnie w 2009 roku i odpowiadało za nią rosyjskie ministerstwo obrony. Pozostałe kompleksy, będące częścią systemu - jak wynika z dokumentów - zlokalizowane są także w innych częściach Federacji Rosyjskiej: w Sierpuchowie pod Moskwą, Penzie, Czeboksarach, a także w Ułan-Ude we wschodniej Syberii za jeziorem Bajkał.

Generowane zakłócenia mogą być ukierunkowane nie tylko na systemy pozycjonowania satelitarnego jak GPS, Galileo, Glonass, ale także na system telekomunikacji satelitarnej Starlink.

Szef NATO: to będzie test dla Putina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef NATO: to będzie test dla Putina

Zakłócenia nasiliły się po ataku na Ukrainę

Kraje sąsiadujące z Rosją zgłaszają problemy w lotnictwie oraz żegludze od początków rosyjskiego ataku militarnego na Ukrainę. Zakłócenia nasiliły się po 2023 roku prowadząc między innymi do zmian tras samolotów cywilnych.

Ostrzeżenia wydano również dla obszaru morskiego Zatoki Fińskiej, po tym jak o zakłóceniach zaczęły raportować załogi statków. Problemy z nawigacją objawiają się najczęściej tym, że urządzenia podają nieprawidłowe dane o lokalizacji lub dane pozycjonujące całkowicie znikają.

"Pływający instrument rosyjskiej soft power" dalej na morzu. Mimo sankcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pływający instrument rosyjskiej soft power" dalej na morzu. Mimo sankcji

W lipcu estońskie organy poinformowały, że tuż za wschodnią granicą Estonii w pobliżu Narwy i wybrzeża Zatoki Narewskiej, Rosja zainstalowała nowe systemy zagłuszające. Według ekspertów Rosjanie ingerują w sygnał nawigacji satelitarnej, by chronić swoje obiekty oraz infrastrukturę przed nalotami ukraińskich dronów.

Fiński dziennik "Ilta-Sanomat" pisze z kolei, że Rosja rozwija urządzenia zagłuszające systemy nawigacji od lat 80. ubiegłego wieku, czyli od czasu, gdy Zachód wprowadził systemy uzbrojenia naprowadzane na cel za pomocą GPS, zaś wykorzystywanie obecnie przez ukraińską armię broni NATO zwiększa zdolność Rosji do reakcji i generowania zakłóceń.

OGLĄDAJ: Arsenał Trumpa jest ograniczony. "Na cła i sankcje Putin jest przygotowany"
pc

Arsenał Trumpa jest ograniczony. "Na cła i sankcje Putin jest przygotowany"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sasha Mordovets/Getty Images

Estonia NATO Rosja bezpieczeństwo
