Rosjanie zakłócają GPS. Z tajnej bazy niedaleko Polski

Pisarska: Putin czeka na idealny moment, aby przetestować art. 5 NATO Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według tajnych rosyjskich dokumentów, które otrzymał estoński serwis informacyjny, baza zlokalizowana w Pioniersku w obwodzie królewieckim jest częścią strategicznej sieci Toboł, przeznaczonej do prowadzenia walki elektronicznej. Obejmuje ona kilka systemów nadzoru, obrony i dowodzenia, a jej celem jest z jednej strony ochrona rosyjskich systemów łączności satelitarnej i nawigacji przed potencjalnymi atakami ze strony NATO, a z drugiej osłabienie działań wywiadowczych państw Sojuszu.

Radar typu Woroneż-MD na terenie rosyjskiej bazy w obwodzie królewieckim Źródło: Sasha Mordovets/Getty Images

Budowa jednego z ośrodków w obwodzie królewieckim koncentrującego się w nadzorze satelitarnym rozpoczęła się oficjalnie w 2009 roku i odpowiadało za nią rosyjskie ministerstwo obrony. Pozostałe kompleksy, będące częścią systemu - jak wynika z dokumentów - zlokalizowane są także w innych częściach Federacji Rosyjskiej: w Sierpuchowie pod Moskwą, Penzie, Czeboksarach, a także w Ułan-Ude we wschodniej Syberii za jeziorem Bajkał.

Generowane zakłócenia mogą być ukierunkowane nie tylko na systemy pozycjonowania satelitarnego jak GPS, Galileo, Glonass, ale także na system telekomunikacji satelitarnej Starlink.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szef NATO: to będzie test dla Putina

Zakłócenia nasiliły się po ataku na Ukrainę

Kraje sąsiadujące z Rosją zgłaszają problemy w lotnictwie oraz żegludze od początków rosyjskiego ataku militarnego na Ukrainę. Zakłócenia nasiliły się po 2023 roku prowadząc między innymi do zmian tras samolotów cywilnych.

Ostrzeżenia wydano również dla obszaru morskiego Zatoki Fińskiej, po tym jak o zakłóceniach zaczęły raportować załogi statków. Problemy z nawigacją objawiają się najczęściej tym, że urządzenia podają nieprawidłowe dane o lokalizacji lub dane pozycjonujące całkowicie znikają.

W lipcu estońskie organy poinformowały, że tuż za wschodnią granicą Estonii w pobliżu Narwy i wybrzeża Zatoki Narewskiej, Rosja zainstalowała nowe systemy zagłuszające. Według ekspertów Rosjanie ingerują w sygnał nawigacji satelitarnej, by chronić swoje obiekty oraz infrastrukturę przed nalotami ukraińskich dronów.

Fiński dziennik "Ilta-Sanomat" pisze z kolei, że Rosja rozwija urządzenia zagłuszające systemy nawigacji od lat 80. ubiegłego wieku, czyli od czasu, gdy Zachód wprowadził systemy uzbrojenia naprowadzane na cel za pomocą GPS, zaś wykorzystywanie obecnie przez ukraińską armię broni NATO zwiększa zdolność Rosji do reakcji i generowania zakłóceń.

OGLĄDAJ: Arsenał Trumpa jest ograniczony. "Na cła i sankcje Putin jest przygotowany" Zobacz cały materiał