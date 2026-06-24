Świat Zmiany przepisów dla Ukraińców dotkną najbardziej potrzebujących. "Nieludzkie" Łukasz Łubian |

Zmiany w ośrodkach dla uchodźców. "Nieludzkie. Nie przychodzi do głowy nic innego" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Vanja Stokic/Shutterstock

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Ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce wprowadziła szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Niepracujący Ukraińcy nie mają już dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z aktywnością zawodową powiązano także wypłatę świadczenia 800 plus.

Od 1 lipca ma dojść do radykalnego ograniczenia prawa do przebywania w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Prawo do finansowania pobytu tracą osoby z tak zwanej grupy wrażliwej: Ukrainki i ich dzieci (powyżej roku) oraz osoby starsze, które mają polską emeryturę - nawet gdy wynosi ona kilkaset lub kilkadziesiąt złotych.

W ośrodkach dalej będą mogły mieszkać kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami i emeryci bez polskiej emerytury i bez rodziny w Polsce.

Zmiany w ośrodkach dla uchodźców. "Nieludzkie. Nie przychodzi do głowy nic innego"

W tej trudnej sytuacji znalazła się między innymi pani Ludmiła z Ukrainy, wychowująca siedmioro dzieci. Po wejściu zmian w życie nie będzie miała, gdzie się z nimi podziać. Jak wyjaśniła w rozmowie z TVN24, od przyszłego miesiąca będzie musiała opłacać pobyt w ośrodku, a kwota ta jest dla niej zbyt duża.

Ze zmianami nie zgadzają się też osoby, które na co dzień pomagają przebywającym w Polsce Ukraińcom. - Nieludzkie. Nie przychodzi do głowy nic innego. Począwszy od nazwy - "Ustawa o wygaszaniu". Co to znaczy "o wygaszaniu"? Co my wygaszamy? Tych ludzi wygaszamy? (...) Ich sytuacja jest beznadziejna - oceniła Joanna Jesis-Polewska, prowadząca ośrodek zakwaterowania zbiorowego.

Trudna sytuacja jest także w ośrodku w Siedlcach. - U nas na ten moment przebywa 54 dzieci. Sześcioro z tych dzieci są to dzieci z niepełnosprawnością pierwszej bądź drugiej grupy, więc one będą mogły zostać. Troje to są dzieci do roku, a pozostała część, czyli 49 dzieci niestety od pierwszego lipca traci prawo do wsparcia ze strony państwa polskiego - mówiła Aneta Kaniewska koordynatorka domu uchodźcy w Siedlcach, Fundacja Leny Grochowskiej.

O tym, do jak sytuacji mogą doprowadzić przepisy, mówił Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press. - Jest pani w ciąży i ona, ponieważ jest w ciąży, ma prawo zostać w ośrodku. Jej dziecko narodzone będzie mogło być przez rok w ośrodku, ale jej trójka dzieci starszych niż rok to miejsce traci - zwrócił uwagę.

Nowe prawo może też uderzyć w samodzielne mamy z Ukrainy, które mieszkają w ośrodkach i pracują, ale dorywczo. Na rynku komercyjnym nie mają szans na wynajęcie mieszkania dla siebie i dzieci. - Kobiety, które przyjechały do nas z Ukrainy, zazwyczaj zajmują się zawodami niskopłatnymi. Ogrodnictwo, produkcja - są to te zawody, do których Polacy raczej nie są skłonni pójść - podkreśliła Kaniewska. - Przepisy, które zostały wprowadzone naprawdę trudno nam nazwać podejściem humanitarnym - dodała.

Czy od 1 lipca tysiące ukraińskich dzieci straci dach nad głową?

W Polsce z blisko miliona ukraińskich uchodźców wojennych w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieszka około 11 tysięcy osób. Prawie pięć tysięcy to dzieci. Reszta to ich mamy, babcie, osoby starsze, poważnie schorowane i nieporadne. Po zmianie przepisów w ośrodkach ma zostać najwyżej sześć tysięcy osób.

- Mówimy im, żeby robiły, co uważają rodziny za stosowne, ale jednocześnie nie mają one specjalnie narzędzi ani miejsca, gdzie pójść. Więc tak, będą moim zdaniem na ulicy - oceniła wprost Agnieszka Kosowicz prezeska Fundacji Forum Migracyjne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma przejąć nadzór nad ośrodkami zbiorowego zakwaterowania, do tej pory nie odpowiedziało na pytanie TVN24, czy po 1 lipca pięć tysięcy ukraińskich dzieci w Polsce będzie miało dach nad głową.

Na stronie Akcja Demokracja można podpisać się pod petycją - "Nie wyrzucajcie ukraińskich dzieci! Apel o korektę polityki wobec uchodźców" - do polskich władz o objęcie pomocą uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku ustawy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia, czasem życia i podstaw egzystencji.

Ograniczenia w świadczeniach dla Ukraińców

Debata o ograniczeniu świadczeń dla Ukraińców została zapoczątkowana już w kampanii prezydenckiej, kiedy dwóch głównych kandydatów - Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki - opowiedziało się za uwarunkowaniem wypłaty świadczenia 800 plus od aktywności zawodowej Ukraińców.

W sierpniu ubiegłego roku prezydent zawetował ustawę, która przedłużała ochronę tymczasową udzielaną obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przy uzasadnianiu weta Karol Nawrocki mówił, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Ustawa dotyczyła też wielu innych spraw, między innymi kwestii legalności pobytu w Polsce, czy wsparcia walczącej Ukrainy w zakresie zapewnienia łączności.

W lutym Nawrocki podpisał nową ustawę o wygaszaniu rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy, na której to podstawie od 5 marca ograniczone zostały świadczenia socjalne i dostęp do opieki zdrowotnej dla niepracujących Ukraińców. Projekt powstał w MSWiA i jego celem jest zniesienie regulacji specustawy z marca 2022 roku, która była odpowiedzią na masowy napływ obywateli Ukrainy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji.

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