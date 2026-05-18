Świat Chińczyk aresztowany w Norwegii pod zarzutem szpiegostwa Oprac. Filip Czerwiński |

46-letni Chińczyk został zatrzymany przez policję w piątek. Zarzucono mu usiłowanie prowadzenia nielegalnej działalności wywiadowczej i nielegalnego uzyskania informacji niejawnych. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Sąd rejonowy w Bodoe na północy Norwegii zdecydował o czterech tygodniach aresztu, w tym dwóch w izolacji, a także objął mężczyznę zakazem korespondencji i odwiedzin.

Chinka i 22-tonowy odbiornik satelitarny

Północ Norwegii ma szczególnie duże znaczenie dla jej obronności. W Reitan koło Bodoe mieści się Dowództwo Operacyjne Norweskich Sił Zbrojnych, a na wyspie Vestvagoy planowana jest budowa strategicznego radaru.

To druga w ostatnich tygodniach sprawa związana ze szpiegostwem na rzecz Chin w tej części Norwegii. Na początku maja kontrwywiad PST zatrzymał obywatelkę Chin, która za pośrednictwem norweskiej spółki planowała kupić lub wydzierżawić nieruchomość w bezpośrednim sąsiedztwie kosmodromu na wyspie Andoya.

W związku zatrzymaniem kobiety PST przejął w porcie w Oslo 22-tonowy mobilny odbiornik satelitarny, który według służb miał służyć do pobierania danych z satelitów na orbitach polarnych.

