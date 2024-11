Pat na niemieckiej scenie politycznej może potrwać dłużej, niż chcieliby tego politycy odpowiedzialni za zerwanie obecnej koalicji. Lider opozycji Friedrich Merz z CDU domaga się szybkiego rozpisania przedterminowych wyborów. Kanclerz Olaf Scholz chce odwlec moment oddania władzy aż do marca.

Scholz utracił większość w parlamencie, a jego rząd stał się rządem mniejszościowym. Kanclerz zapowiedział, że zanim zgłosi 15 stycznia w parlamencie wniosek o wotum zaufania, co jest warunkiem rozpisania przyspieszonych wyborów, zamierza przeforsować w Bundestagu kilka zaległych ustaw, w tym reformę emerytalną i prawo azylowe, a także ustawę podatkową.

Szef CDU Friedrich Merz nie zamierza jednak bezinteresownie popierać polityki swojego rywala, który już wcześniej zapowiedział, że będzie się ubiegał o reelekcję. Warunkiem poparcia niektórych projektów rządowych jest szybkie złożenie wniosku o wotum zaufania - "najpóźniej na początku przyszłego tygodnia". - Konieczny jest pośpiech - powiedział Merz po spotkaniu z Scholzem, które nie doprowadziło do porozumienia.

Wybory w możliwie szybkim terminie poparło 65 procent uczestników sondażu instytutu Infratest-Dimap dla telewizji ARD. Przeciwnego zdania było 33 procent. - Odwlekanie wyborów to przejaw braku szacunku dla narodu - ocenił w piątek wiceprzewodniczący klubu CDU/CSU Mathias Middelberg.

Konieczne poparcie partii skrajnych

Merz nie może zmusić Scholza do ustąpienia. Aby tego dokonać, musiałby zgłosić swoją kandydaturę na kanclerza i zdobyć większość w głosowaniu w liczącym 733 miejsca Bundestagu. W obecnej sytuacji konieczne byłoby poparcie partii skrajnych - prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) i lewicowego Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW). Chrześcijańscy demokraci wykluczają taką możliwość.

Dlaczego Scholz chce opóźnić moment ustąpienia ze stanowiska? - Fotel kanclerza jest dobrą platformą do prowadzenia kampanii wyborczej - uważa Matthias Deiss, komentator telewizji publicznej ARD. Jego zdaniem, celem Scholza będzie poprawa wyników sondażowych poprzez zgłaszanie atrakcyjnych propozycji w rodzaju podwyższenia emerytur , które i tak nie mają szans na wejście w życie. Obecnie z działań rządu zadowolonych jest 14 procent ankietowanych, a 85 procent ocenia go negatywnie. Blok partii chadeckich CDU/CSU cieszy się poparciem ponad 30 procent pytanych, a partia Scholza SPD może liczyć na poparcie o połowę mniejsze.

Wyrzucenie ministra finansów Lindnera z rządu stało się sygnałem do rozpoczęcia, na razie nieformalnej, kampanii wyborczej. SPD i FDP wzajemnie obarczają się winą za rozpad koalicji. Informując w środę wieczorem o zwolnieniu ministra finansów, Scholz wygłosił bardzo emocjonalne przemówienie, w którym zarzucił politykowi FDP niezdolność do zawierania kompromisów.

Wpływ na arenie międzynarodowej

Koalicja z SPD jedynym wyjściem

Czy nowe wybory wyłonią stabilny rząd? Uważane za faworyta partie chadeckie CDU i CSU prowadzą, co prawda, w sondażach z wynikiem powyżej 30 procent, ale taki wynik nie wystarczy do samodzielnego rządzenia. Preferowana przez chadeków koalicja z FDP może nie dojść do skutku, bowiem liberałowie balansują na granicy progu wyborczego, natomiast sojusz z Zielonymi dla wielu chadeków nie wchodzi w rachubę z powodów ideologicznych.