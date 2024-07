Jedno z głównych lotnisk w Niemczech wstrzymało loty. Na płycie pojawili się aktywiści

Ostatnie Pokolenie na lotnisku Kolonia/Bonn

BBC podaje, że co najmniej cztery połączenia zostały przekierowane do pobliskich lotnisk w Düsseldorfie i Hanowerze.

Protesty na lotniskach w Europie

Aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie poinformowali w mediach społecznościowych, że łącznie pięć osób uczestniczyło w tym proteście. Wskazują, że ich celem jest skłonienie niemieckiego rządu do dążenia do globalnego porozumienia w sprawie rezygnacji z paliw kopalnych do 2030 roku. Przekazali też, że podobne protesty na lotniskach są zaplanowane na środę w innych krajach Europy i w Ameryce Północnej. Opublikowali również zdjęcia aktywistów, którzy przykleili się do płyty lotniska.