Na lotnisku w Monachium ponownie wstrzymano loty z powodu zagrożenia dronowego

Według agencji dpa, powołującej się na rzecznika lotniska, port lotniczy w Monachium ponownie zawiesił działalność w ramach środków ostrożności z powodu możliwych nowych obserwacji dronów.
Agencja Reuters przekazała, że o zagrożeniu dronowym powiadomił kapitan jednego z samolotów.
Zamknięte lotnisko w Monachium z powodu dronów
W czwartek wieczorem 17 lotów zostało odwołanych w Monachium po doniesieniach o pojawieniu się w pobliżu lotniska w tym mieście niezidentyfikowanych dronów. Blisko 3 tys. pasażerów zostało zmuszonych do przerwania podróży. Wielu z nich spędziło noc na lotnisku.
Jak podała dpa, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.
Lotnisko zostało otwarte w piątek rano. W Monachium obowiązuje zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy do godz. 5 rano. W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne.
Autorka/Autor: asty/tr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Framalicious / Shutterstock