Chciał stanąć na czele polsko-niemieckiej fundacji. Wokalista disco polo się wycofuje

Jak podał w niedzielę dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Tobias Thalhammer - znany jako Toby z Monachium - zrezygnował "z powodów osobistych". Wykonawca disco polo i lokalny polityk chadeków ocenił, że "wysuwane wobec niego zastrzeżenia, które uważa za niesprawiedliwe i osobiście go raniące, mogłyby utrudnić mu wykonywanie zadań, a tym samym wpłynąć negatywnie na relacje niemiecko-polskie".

Jego kandydaturę zaproponowało wcześniej niemieckie ministerstwo badań naukowych, technologii i kosmonautyki, kierowane przez Dorotheę Baer z bawarskiej CSU.

Ministerstwo argumentowało, że życiowa partnerka 46-latka jest Polką, a on sam zdobył popularność w Polsce, wykonując piosenki disco-polo - także po polsku. Jako Toby z Monachium ma tam spore grono zwolenników. Zdaniem ministerstwa mógłby nadać fundacji "nowy impuls".

Kontrowersje wokół kandydatury

Kandydatura Thalhammera spotkała się ze sprzeciwem członków kuratorium polsko-niemieckiej fundacji. Ich zdaniem proponowany przez niemieckie ministerstwo kandydat nie ma kompetencji do kierowania instytucją wymagającą znajomości kręgów naukowych i akademickich w obu krajach.

Zdaniem "Frankfurter Allgemeine Zeitung", kandydatura Thalhammera była wynikiem partyjnych przepychanek. Kontrolowane przez CSU ministerstwo chciało przeforsować człowieka ze swojego środowiska politycznego. 46-letni polityk przeszedł w 2018 r. z FDP do CSU. Obecnie jest radnym w Neubibergu pod Monachium. Bawarska CSU tworzy wraz z CDU oraz SPD koalicyjny rząd kanclerza Friedricha Merza.

Dotychczasowe władze gotowe pozostać na stanowisku

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki powstała w 2009 r. Od tego czasu sfinansowała blisko 500 projektów badawczych i wspiera także młodych naukowców. Inicjatorami były rządy Niemiec i Polski oraz niemiecki land Brandenburgia. Na czele zarządu stoją obecnie Cornelia Pieper, a jej zastępcą jest prof. Jan Rydel z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Aktualna przewodnicząca zarządu Cornelia Pieper była wiceszefową resortu spraw zagranicznych, a przez ostatnie 11 lat była konsulem generalnym Niemiec w Gdańsku. "FAZ" podkreślił, że Pieper mówi płynnie po polsku i ma świetne kontakty w polskiej polityce i świecie nauki.

Według gazety Polska oraz Brandenburgia zgłosiły weto wobec kandydatury Thalhammera. Zarówno Pieper, jak i Rydel zadeklarowali gotowość kierowania zarządem fundacji przez kolejne trzy lata. Decyzja ma zapaść na posiedzeniu kuratorium fundacji w poniedziałek.

