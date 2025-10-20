Ciało ośmiolatka znalezione na spacerze. "Niezliczone spekulacje"

Memorial Held For 8 Year-Old

Matka ośmioletniego Fabiana z Güstrow na północnym zachodzie Niemiec zgłosiła jego zaginięcie 10 października. W ciągu kolejnych dni nurkowie przeszukali między innymi okoliczne jeziora, w poszukiwania zaangażowano też psy tropiące.

Ciało ośmiolatka w Niemczech

Kilka dni później kobieta spacerująca około 15 kilometrów od domu Fabiana zgłosiła policji, że znalazła ciało dziecka. Analiza DNA wkrótce potwierdziła, że to poszukiwany chłopiec. Na jego ciele znaleziono ślady pobicia - poinformowała w piątek prokuratura w Rostocku. Przekazano również, że ze względu na prowadzone dochodzenie nie będę podawane dalsze informacje w tej sprawie.

Jak dotąd policja nikogo nie zatrzymała w związku ze śmiercią dziecka. Prokurator Harald Nowack w rozmowie z lokalnym publicznym nadawcą NDR powiedział, iż zależy mu, by dochodzenie było prowadzone "szybko i bez zakłóceń". - Oczywiście oznacza to również, że w internecie nie powinno być zbyt wielu spekulacji i domysłów - dodał Nowack, tłumacząc, że to utrudnia pracę służb.

Spekulacje po śmierci ośmiolatka

Mimo to lokalne media piszą o "niezliczonych spekulacjach" po śmierci Fabiana. "Wywołała ogromny szok" nie tylko w jego rodzinnym Güstrow, podkreśla portal NDR. W niedzielę w miejscowym kościele została odprawiona msza za zmarłego chłopca. - Wszyscy są bardzo zaniepokojeni i mocno współczują rodzinie - powiedział ksiądz podczas kazania.