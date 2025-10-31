Logo strona główna
Świat

"Niebezpieczna iluzja", że jeśli Putina nie będzie, Rosja się zmieni

Władimir Putin
Szef sztabu generalnego raportuje Putinowi o testowaniu pocisku Buriewiestnik
Źródło: Reuters
- Iluzja, że jeśli Putina nie będzie, Rosja się zmieni, może być niebezpieczna - ocenił dziennikarz ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Danyło Mokryk na konferencji w Waszyngtonie poświęconej wojnie w Ukrainie.

W ramach Kyiv Independent działa Zespół Badający Zbrodnie Wojenne. Jak przekazał dziennikarz Danyło Mokryk, grupa widzi szeroko rozpowszechniony rosyjski terror. Cywile są torturowani, porywani i zabijani, dzieci poddawane są indoktrynacji. Dochodzi też do prześladowań na tle religijnym. - Rosjanie systematycznie prześladują baptystów, ewangelików, protestantów, ale też katolików - wymieniał.

Rosjanka

Czy zło jest wpisane w naturę Rosjan?

- Z naszej pracy wynika, że Rosja ma na celu wyeliminowanie ukraińskiego narodu, włączenie Ukrainy do swojego państwa, odbudowę rosyjskiego imperium. Gdy ktoś próbuje tłumaczyć czyny Putina tym, że chce się utrzymać u władzy i próbą ukrycia korupcji, nie może wytłumaczyć, dlaczego dochodzi do takiego terroru. Nie da się w ten sposób wytłumaczyć aktów ludobójstwa, do których dochodzi w Ukrainie - powiedział na konferencji pod tytułem "Dlaczego Putin nie zakończy wojny?" w Waszyngtonie.

Jego przedmówcy przekonywali, że Putin rozpoczął i kontynuuje wojnę ze względu na korupcję, a także chęć utrzymania się przy władzy i przy życiu.

Władimir Putin w moskiewskim szpitalu
Dlaczego Putin nie zakończy wojny? "Chodzi właśnie o to"
BIZNES
Władimir Putin
"Nowe problemy" Putina
Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim
"Chce walczyć do ostatniego Rosjanina, bo utraciłby władzę i zostałby zabity"

Według Mokryka, jeśli ktoś tłumaczy wojnę Putina w taki sposób, "lekceważy cały bieg historii między Ukrainą i Rosją od co najmniej XVII wieku". - Bo trzeba by udawać, że rosyjscy monarchowie, sowieccy liderzy, a później rosyjscy prezydenci chcieli wykorzystać Ukrainę, by ukryć swoją korupcję - kontynuował dziennikarz.

Przekonywał też, że władza Putina w 2022 roku, gdy rozpoczął inwazję przeciwko Ukrainie, nie była zagrożona. - Jeśli ktoś mówi, że Putin musiał zaatakować Ukrainę w 2022 roku, by pozostać u władzy, przecenia znacząco siłę rosyjskiej opozycji - zauważył Mokryk.

- Więc jeśli ktoś ignoruje zbrodnie wojenne, logikę zbrodni, terror, próby zdławienia ukraińskiego narodu, jeśli ktoś ignoruje słowa Zbigniewa Brzezinskiego, który powiedział, że Rosja jest imperium tylko wtedy, gdy ma Ukrainę, może nie rozumieć logiki Putina - ocenił.

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: ALEXANDER KAZAKOV/PAP/EPA

"Niebezpieczna iluzja"

Według niego, trwająca wojna jest częścią wielowiekowego procesu politycznego i historycznego. - I jeśli ktoś tego nie rozumie, nigdy nie będzie w stanie pomóc w zakończeniu tej wojny - oświadczył.

W jego ocenie, taki sposób rozumowania zrzuca całą winę na Putina osobiście. - Podczas gdy on jest kontynuacją rosyjskiej mentalności, historii, ideologii. To chyba Garri Kasparow powiedział, że to nie Putin sprawił, że Rosjanie są jacy teraz są. To Rosjanie stworzyli Putina - kontynuował dziennikarz Kyiv Independent.

Sikorski: wystarczy jeden telefon, żeby zakończyć wojnę
Sikorski: wystarczy jeden telefon, żeby zakończyć wojnę

Polska

Jako "niebezpieczna iluzję" ocenił myślenie, że jeśli Putina nie będzie, Rosja się zmieni. - Bo w rzeczywistości Rosjanie mogą stworzyć kolejnego Putina, który wciąż będzie groźny dla Ukrainy, możliwe, że jeszcze bardziej - mówił.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER KAZAKOV/PAP/EPA

Władimir PutinRosjaWojna w Ukrainie
Polska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica