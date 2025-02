"Złote paszporty" w Nauru

Cena paszportu Nauru wynosi 105 tysięcy dolarów. Władze kraju podają, że uprawnia on do bezwizowego wjazdu do 89 krajów świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mają nadzieję uzyskać 5,7 miliona dolarów w pierwszym roku, co odpowiadałoby 66 pozytywnie rozpatrzonym aplikacjom, a ostatecznie zebrać nawet 43 miliony dolarów dzięki sprzedaży 500 paszportów.