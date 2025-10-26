Logo strona główna
Świat

Napad na Luwr. Media: dwie osoby zatrzymane

Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Moment napadu na Luwr
Źródło: BFMTV
Dwie osoby zostały zatrzymane w związku kradzieżą drogocennych klejnotów z paryskiego Luwru - informuje BBC, powołując się na francuskie media. 

Do napadu na Luwr doszło 19 października. Stacja BFMTV przekazała, że w sobotę zostało zatrzymanych dwóch podejrzewanych. BFMT powołując się na swoje źródła, dodała, że jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku Charles de Gaulle, gdy przygotowywał się do wejścia na pokład samolotu lecącego do Algierii.

Luwr
Luwr
Źródło: Mohammed Badra/PAP/EPA

Paryska prokuratura podkreślała w ostatnich dniach, że na miejscu zdarzenia znajdowało się czterech sprawców, co jednak nie znaczy, że w cały rabunek zaangażowani byli tylko oni. Wartość zrabowanych ośmiu klejnotów ocenia się na 88 milionów euro.

Na miejscu rabunku i w pobliżu uciekający pozostawili w pośpiechu kilka przedmiotów, między innymi kask, rękawiczki, pomarańczową kamizelkę, której użyli podszywając się pod robotników, krótkofalówkę i pojemnik z łatwopalną cieczą. Zgubili jeden ze zrabowanych przedmiotów - koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. W 2008 roku Luwr kupił ją za 6,72 miliona euro.

Te wszystkie przedmioty są analizowane. Pobrano z nich około 150 śladów odcisków palców i próbek DNA.

Złodzieje pozostawili na ulicy pojazd, którym się posłużyli - wysięgnik na ciężarówce. Ustalono dotąd, że został on skradziony w departamencie Dolina Oise, w małej miejscowości o nazwie - nomen omen - Louvres (francuska nazwa Luwru to "Louvre").

Crane and broken window at Louvre
Złodzieje rozbili okno i weszli do Luwru. Skradziono cenną bużuterię (nagranie z 19 października)
Źródło: Reuters

Śledztwo w sprawie napadu na Luwr

Śledztwo dotyczy kradzieży dokonanej przez zorganizowaną grupę przestępczą (za co grozi 15 lat więzienia) i przestępczej zmowy w celu dokonania zbrodni (za co grozi 10 lat).

Prokuratura nie wyklucza żadnego tropu, choć uważa na przykład, że nie widać podobieństw do znanych spraw związanych z ingerencją zagraniczną. Wszystkie elementy wskazują, według prokuratury, na przestępczość zorganizowaną. Wśród hipotez jest zarówno kradzież na zamówienie kolekcjonera, jak i w celu sprzedaży fragmentów klejnotów (po ich podzieleniu na części).

Według stacji BFMTV nic na razie nie pozwala śledczym wyróżnić, bardziej od innych hipotez, śladu mówiącego o wspólniku wewnątrz muzeum.

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Debata wokół środków bezpieczeństwa

Debata na temat środków bezpieczeństwa w Luwrze trwa. Szef MSW Francji Lauren Nunez powiedział w niedzielę w wywiadzie dla tygodnika "La Tribune Dimanche", że jest przeciwny umieszczeniu w muzeum komisariatu policji. Wcześniej proponowała to dyrektorka Luwru, Laurence des Cars. Nunez powiedział, że Luwr już teraz należy do najdokładniej patrolowanych stref w Paryżu, ze względu na obawę przez aktem terroru.

Szef MSW mówił w wywiadzie, że niepokoi go los klejnotów, ponieważ po rabunkach często trafiają one za granicę. - Mam nadzieję, że tak się nie stanie tym razem - dodał.

Niezależnie od śledztwa policyjnego trwa dochodzenie administracyjne. Minister kultury Rachida Dati zapowiedziała w piątek, że ma nadzieję, że na początku następnego tygodnia przedstawi jego wyniki. Na ich podstawie zaproponowane zostaną "konkretne metody" zapewnienia bezpieczeństwa Luwru - poinformowała Dati, przyznając, że zawiodło zabezpieczenie muzeum od zewnątrz.

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: BBC, BFMTV, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Badra/PAP/EPA

LuwrFrancjaParyż
