Dostał Nobla, może o tym nie wiedzieć. Co się dzieje z laureatem?

Komitet Noblowski nie był jednak w stanie dodzwonić się do Amerykanina.

Jego przyjaciel przekazał, że również nie może skontaktować się z immunologiem.

Komitet Noblowski nie był w stanie skontaktować się z tegorocznym laureatem nagrody w dziedzinie medycyny, który "żyje pełnią życia" podczas wyprawy pieszej, pozostając "poza zasięgiem" - przekazała AFP. Przyjaciel naukowca Jeffrey Bluestone powiedział agencji, że on również nie był w stanie się do niego dodzwonić. - Sam próbowałem się z nim skontaktować. Myślę, że może być na wyprawie z plecakiem w głębi stanu Idaho - powiedział.

Komitet Noblowski miał również problem ze skontaktowaniem się z Mary Brunkow ze względu na różnicę czasu między Szwecją a Stanami Zjednoczonymi. Brunkow, podobnie jak Ramsdell, mieszkają na Zachodnim Wybrzeżu USA. - Poprosiłem ich, aby, jeśli będą mieli okazję, oddzwonili do mnie - powiedział Thomas Perlmann, sekretarz generalny Komitetu Noblowskiego, podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi Źródło: CLAUDIO BRESCIANI/TT/EPA/PAP

Zaskakujący telefon ze Sztokholmu

O tym, że zostali nagrodzeni, świeżo upieczeni laureaci Nagrody Nobla dowiadują się w rozmaitych okolicznościach. Olga Tokarczuk odebrała telefon ze Sztokholmu na parkingu. - Gdzieś na autostradzie, nawet nie wiem, gdzie to dokładnie było - mówiła pisarka w 2019 roku.

Rok później Królewska Szwedzka Akademia Nauk napotkała na trudności ze skontaktowaniem się z laureatami nagrody w dziedzinie ekonomii. "Kiedy w środku nocy zadzwonił telefon Boba Wilsona w Stanford, ten odłączył go, więc komitet musiał zadzwonić do jego żony" - przypomniał "Guardian".

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny

Amerykanie: Mary Brunkow (ur. 1961), Fred Ramsdell (ur. 1960) i japoński naukowiec Shimon Sakaguchi (ur. 1951) otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego. Badacze zidentyfikowali limfocyty T regulatorowe, które są odpowiedzialne za utrzymywanie równowagi układu odpornościowego i zapobieganie rozwojowi chorób autoimmunizacyjnych poprzez hamowanie odpowiedzi immunologicznej.