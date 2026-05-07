Świat

Na Łotwie "rozbiły się obce drony". Miały nadlecieć z Rosji

Łotwa. Drony rozbiły się na terytorium kraju. Miały wlecieć z Rosji
Źródło: TVN24
Obce drony wleciały na Łotwę z Rosji, a dwa z nich się rozbiły. Z doniesień łotewskich mediów wynika, że jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Łotewska armia wydała ostrzeżenia dla mieszkańców.

Incydent miał miejsce we wschodniej części Łotwy. Agencja LETA poinformowała, że w łotewską przestrzeń powietrzną wleciało znad Rosji kilka dronów, z czego dwa się rozbiły.

Jak podała straż pożarna, około godz. 3.30 rano czasu miejscowego (godz. 2.30 w Polsce) pojawiły się zgłoszenia o możliwym pożarze na terenie składu ropy w Rzeżycy (obwód Łatgalia). Gdy strażacy przybyli na miejsce, nie wykryli płomieni, ale podjęli działania w celu schłodzenia jednego ze zbiorników.

Drony rozbiły się na Łotwie. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Armia informowała w mediach społecznościowych, że na miejscu trwają działania służb. Przyjechały policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. W komunikacie dla mieszkańców przypomniano, by nie zbliżać się do podejrzanych obiektów, a w przypadku ich zaobserwowania dzwonić na numer alarmowy. Zalecono też mieszkańcom schronienie się w pomieszczeniach, zamknięcie okien i drzwi.

Około 7.30 czasu polskiego armia poinformowała, że "potencjalne zagrożenie dla przestrzeni powietrznej Łotwy minęło". Siły zbrojne wraz z sojusznikami z NATO stale monitorują przestrzeń powietrzną - przekazano.

Wojsko poinformowało też, że wzdłuż wschodniej granicy rozmieszczono dodatkowe jednostki. Zaznaczono, że w związku z agresją Rosji w Ukrainie możliwe są kolejne incydenty z wkroczeniem lub zbliżaniem się dronów do łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Obce drony na Łotwie. Policja z dodatkowymi uprawnieniami

Według agencji LETA mieszkańcy wschodniej części Łotwy otrzymywali w ostatnich miesiącach ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, prawdopodobnie związane z dronami biorącymi udział w wojnie w Ukrainie, zbliżającymi się do łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Wcześniej na Łotwie znajdowano szczątki dronów m.in. na plaży. W związku z incydentami dronowymi przed rokiem parlament tego kraju zdecydował, że policja będzie mogła zestrzeliwać lub sprowadzać na ziemię drony w przypadku potencjalnego zagrożenia.

W 2024 roku na Łotwie spadł używany przez Rosjan irański dron Shahed. - Dron był wycelowany w Ukrainę, a nie w Łotwę - podał wówczas dowódca Narodowych Sił Zbrojnych gen. Leonīds Kalnins. - Dopóki trwa wojna w Ukrainie, nie ma gwarancji, że kolejne takie przypadki z udziałem dronów nie będą się zdarzać - mówił gen. Kalnins.

