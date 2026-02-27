Logo strona główna
Świat

MSZ ostrzega Polaków. Apel o "natychmiastowe opuszczenie" trzech krajów

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej
Źródło: TVN24, Reuters
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia i apel, aby natychmiastowo opuścić Iran, Izrael i Liban. "Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie" - przekazano.

"Przypominamy! Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony. Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie, zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" - zaapelowano na profilu "Polak za granicą", gdzie publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

W kolejnych wpisach zaapelowano o natychmiastowe opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu. Resort apeluje też, aby rejestrować się w systemie Odyseusz.

Wiewiór: widzimy nagromadzenie sił wojskowych w regionie

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór powiedział, że w tej chwili polskie placówki dyplomatyczne działają normalnie i nie jest redukowany personel dyplomatyczny.

Czy apel o opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu oznacza, że w najbliższym czasie może dojść do interwencji wojskowej USA w Iranie i ewentualnej odpowiedzi Teheranu? - Tak jak wszyscy obserwujemy rozmowy, które toczą się między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Myślę, że najlepiej je określi [termin - red.] sinusoida. Jednego dnia mamy komunikaty pozytywne, a następnego dnia negatywne. Widzimy też nagromadzenie sił wojskowych w regionie oraz napięcia na linii Iran-Izrael - zwrócił uwagę Wiewiór.

Podkreślił, że MSZ bardzo zdecydowanie sugeruje polskim obywatelom, dla własnego bezpieczeństwa, opuszczenie Iranu, jeżeli jeszcze są w tym kraju. - Sugerujemy także zdecydowane odłożenie podróżny do tego regionu [Bliskiego Wschodu - red.] - dodał.

Zwrócił uwagę, że w razie pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa można spodziewać się zakłóceń w ruchu lotniczym na całym Bliskim Wschodzie. - A są tam duże porty, huby komunikacyjne i czasami nasi obywatele lecąc na przykład na urlopy do Azji mają przesiadki w miastach regionu Bliskiego Wschodu - powiedział rzecznik MSZ. Dodał, że na razie loty odbywają się normalnie.

Wiewiór przekazał, że w dalszym ciągu, bez zmian, w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest pięcioro polskich obywateli przebywających w Iranie. - Jesteśmy z nimi w kontakcie - zapewnił.

USA koncentrują siły w rejonie Iranu

USA od tygodni wzmacniają obecność militarną wokół Iranu i zgromadziły tam największe siły od inwazji na Irak w 2003 r. Prezydent Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją militarną, jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia w sprawie programu atomowego i rakietowego Teheranu.

Irański pocisk balistyczny Sejil-2
Będzie jak z Wenezuelą? "Dużo trudniej"
Sebastian Zakrzewski
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski
Bejrut
USA częściowo ewakuują ambasadę w Bejrucie

Retoryka amerykańskiej administracji wobec Iranu zaostrzyła się po krwawo tłumionych przez irański reżim antyrządowych protestach w całym kraju.

Opracował Kuba Koprzywa/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo Spraw ZagranicznychBliski WschódIranLibanIzrael
