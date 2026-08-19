Świat Groźna sytuacja na lotnisku. Pasażerski gigant wylądował zbyt wcześnie Maciej Wacławik |

Niemcy. Monachium na nagraniach z czerwca 2023 roku Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Na pokładzie liniowego giganta - Airbusa A380, lecącego z San Francisco było 351 pasażerów. Podczas lądowania, po 11 godzinach lotu, maszyna dotknęła podłoża przez progiem pasa startowego, co poskutkowało uszkodzeniem oświetlenia - przekazał branżowy portal Simple Flying.

Lufthansa potwierdziła, że doszło do uszkodzenia instalacji oświetleniowej, ale dalsze lądowanie przebiegło zgodnie z procedurą i nie była wymagana ewakuacja. Wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili samolot, nie odnotowano żadnych obrażeń. Sprawę lądowania bada niemieckie federalne biuro badania wypadków lotniczych BFU - przekazał portal Welt, powołując się na urząd w Brunszwiku. Ten sam portal - cytując władze lotniska podał, że oświetlenie zostało szybko naprawione, dzięki czemu pas był ponownie gotowy do użytku już niecałą godzinę po lądowaniu Airbusa.

"Dramatyczne zdarzenie" na lotnisku w Monachium

Sytuacja miała miejsce dwa dni po innym "dramatycznym zdarzeniu" na tym samym lotnisku - zauważa portal Simple Flying. W sobotę Boeing 787 linii Vietnam Airlines wylądował w Monachium niedługo po starcie, podczas którego prawdopodobnie wyjechał poza pas startowy - pisała agencja Reuters. Linie lotnicze poinformowały w oświadczeniu, że maszyna zawróciła z powodu "problemu technicznego", nie podano jednak dalszych szczegółów. Welt informuje, że w tym incydencie również zostało uszkodzone oświetlenie pasa.

Amerykańska telewizja ABC News wyemitowała nagranie, na którym widać wielką chmurę pyłu za samolotem, który wzbija się w powietrze. Boeing oderwał się od zmieni, gdy do końca pasa pozostało już bardzo niewiele miejsca - zwraca uwagę Simple Flying. Tę sprawę również analizuje BFU.

München ist knapp einer Flugzeug-Katastrophe entgangen.



Im 2. Vid sieht man, dass die Spuren über die Landebahn hinausgehen.



Im 3. Vid sieht man, dass bei Notlandung die Reifen des linken Hauptrainfahrwerks platzen



Vietnam B-787#VietnamAirlines #Boeing787 #MunichAirport pic.twitter.com/rB5MWB3twX — Schlanggl 🇩🇪🇺🇦🤍💙💛🥨🍻 (@i_iangg) August 16, 2026 Rozwiń

Redagował AM