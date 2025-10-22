Orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy, które Izrael "kategorycznie odrzuca"

- Opinia MTS nie ma charakteru wiążącego, ale ma wagę polityczną i prawną.
- Trybunał stwierdził, że Izrael nie może stosować głodu jako metody prowadzenia wojny.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Izrael ma obowiązek "zgodzić się i ułatwić" działania pomocowe prowadzone przez ONZ, w tym przez oenzetowską Agencję ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) - głównego dostawcę pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Środowa opinia ma charakter doradczy, ale - jak podkreślają eksperci - posiada znaczną wagę prawną i polityczną.
Sąd w składzie 11 sędziów stwierdził również, że Izrael nie przedstawił dowodów na to, iż pracownicy UNRWA są powiązani z palestyńskim Hamasem. Decyzja zapadła w kontekście trwającego zawieszenia broni w Strefie Gazy, które weszło w życie 10 października w ramach porozumienia pokojowego wspieranego przez USA.
Decyzja MTS w sprawie Strefy Gazy
Izrael od stycznia blokował działalność UNRWA w palestyńskiej półenklawie, argumentując, że organizacja ta jest infiltrowana przez Hamas. W rezultacie wiosną doszło do poważnych niedoborów żywności, a w sierpniu eksperci ONZ ogłosili wystąpienie głodu w niektórych częściach Strefy Gazy.
Zgodnie z decyzją MTS Izrael ma obowiązek zapewnienia, by podstawowe potrzeby ludności cywilnej w Strefie Gazy były zaspokojone, dlatego nie wolno mu stosować m.in. głodu jako metody prowadzenia wojny. Trybunał przypomniał również, że kraje nie mogą dowolnie decydować, gdzie ONZ prowadzi swoją działalność humanitarną.
- Jako państwo okupujące, Izrael ma obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnej ludności, w tym pomocy niezbędnej do przetrwania - oświadczył prezes MTS Yuji Iwasawa.
Reakcja Izraela
Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon nazwał orzeczenie "haniebnym". - Obwiniają Izrael o brak współpracy z organami ONZ, a tymczasem powinni winić samych siebie. Organy te stały się wylęgarnią terrorystów. Weźmy jako przykład UNRWA, organizację, która przez lata wspierała Hamas - powiedział.
Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela oświadczyło, że "kategorycznie odrzuca orzeczenie MTS" i określiło je jako "działania polityczne".
"Opinia najwyższego trybunału ONZ to kolejna próba narzucenia Izraelowi środków politycznych pod przykrywką 'prawa międzynarodowego'" - napisał rzecznik izraelskiego MSZ Oren Marmorstein.
Wojna w Strefie Gazy
Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, od października 2023 r., czyli początku wojny, w palestyńskiej półenklawie zginęło ponad 68 tysięcy osób. Dane te uznawane są przez agencje ONZ i niezależnych ekspertów za wiarygodne.
Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na Izrael, w wyniku którego zabitych zostało prawie 1200 osób, a 251 zostało porwanych jako zakładnicy.
Autorka/Autor: sz/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER