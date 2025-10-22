Orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy, które Izrael "kategorycznie odrzuca"

Rozprawa w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze nad okupacją Strefy Gazy przez Izrael Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Opinia MTS nie ma charakteru wiążącego, ale ma wagę polityczną i prawną.

Trybunał stwierdził, że Izrael nie może stosować głodu jako metody prowadzenia wojny.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Izrael ma obowiązek "zgodzić się i ułatwić" działania pomocowe prowadzone przez ONZ, w tym przez oenzetowską Agencję ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) - głównego dostawcę pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Środowa opinia ma charakter doradczy, ale - jak podkreślają eksperci - posiada znaczną wagę prawną i polityczną.

Rozprawa nad okupacją Strefy Gazy przez Izrael w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze

Sąd w składzie 11 sędziów stwierdził również, że Izrael nie przedstawił dowodów na to, iż pracownicy UNRWA są powiązani z palestyńskim Hamasem. Decyzja zapadła w kontekście trwającego zawieszenia broni w Strefie Gazy, które weszło w życie 10 października w ramach porozumienia pokojowego wspieranego przez USA.

Decyzja MTS w sprawie Strefy Gazy

Izrael od stycznia blokował działalność UNRWA w palestyńskiej półenklawie, argumentując, że organizacja ta jest infiltrowana przez Hamas. W rezultacie wiosną doszło do poważnych niedoborów żywności, a w sierpniu eksperci ONZ ogłosili wystąpienie głodu w niektórych częściach Strefy Gazy.

Zgodnie z decyzją MTS Izrael ma obowiązek zapewnienia, by podstawowe potrzeby ludności cywilnej w Strefie Gazy były zaspokojone, dlatego nie wolno mu stosować m.in. głodu jako metody prowadzenia wojny. Trybunał przypomniał również, że kraje nie mogą dowolnie decydować, gdzie ONZ prowadzi swoją działalność humanitarną.

Rozprawa nad okupacją Strefy Gazy przez Izrael w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze Źródło: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

- Jako państwo okupujące, Izrael ma obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnej ludności, w tym pomocy niezbędnej do przetrwania - oświadczył prezes MTS Yuji Iwasawa.

Reakcja Izraela

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon nazwał orzeczenie "haniebnym". - Obwiniają Izrael o brak współpracy z organami ONZ, a tymczasem powinni winić samych siebie. Organy te stały się wylęgarnią terrorystów. Weźmy jako przykład UNRWA, organizację, która przez lata wspierała Hamas - powiedział.

Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela oświadczyło, że "kategorycznie odrzuca orzeczenie MTS" i określiło je jako "działania polityczne".

"Opinia najwyższego trybunału ONZ to kolejna próba narzucenia Izraelowi środków politycznych pod przykrywką 'prawa międzynarodowego'" - napisał rzecznik izraelskiego MSZ Oren Marmorstein.

Wojna w Strefie Gazy

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, od października 2023 r., czyli początku wojny, w palestyńskiej półenklawie zginęło ponad 68 tysięcy osób. Dane te uznawane są przez agencje ONZ i niezależnych ekspertów za wiarygodne.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na Izrael, w wyniku którego zabitych zostało prawie 1200 osób, a 251 zostało porwanych jako zakładnicy.

