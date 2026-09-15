Przyznał się do odurzania i gwałcenia żony przez 20 lat
Tuż przed rozpoczęciem procesu przed sądem koronnym w Manchesterze mężczyzna po sześćdziesiątce przyznał się do popełnienia serii przestępstw seksualnych wobec swojej żony. Według prokuratury kobieta była wielokrotnie odurzana silnymi lekami, potem gwałcona i padała ofiarą napaści seksualnych we własnym domu.
Ze względu na ochronę pokrzywdzonej sąd nie ujawnił tożsamości pochodzącego oskarżonego mężczyzny, ani kobiety - informuje BBC. Para była małżeństwem przez dziesięciolecia.
Zarzuty, które przedstawiono oskarżonemu obejmowały m.in. 21 przypadków gwałtu, 15 przypadków napaści seksualnej polegającej na penetracji, 11 przypadków napaści seksualnej oraz jeden przypadek udostępnienia intymnych zdjęć bez zgody w okresie od 2004 do 2025 roku - podaje Reuters. Kobieta była obecna w sądzie podczas składania oświadczenia przez męża. W tym tygodniu prokuratura ma przedstawić szczegóły oskarżenia. Mąż kobiety, pochodzący z okolic Stockport w hrabstwie Greater Manchester, usłyszy wyrok za zarzuty, do których się przyznał, po zakończeniu całego procesu - informuje BBC.
Pozostali oskarżeni nie przyznają się do winy
Jak ustaliła stacja CNN o przestępstwa seksualne wobec tej samej kobiety oskarżono również dwunastu innych mężczyzn w wieku od 28 do 74 lat. Dochodzić do nich miało między 2018 a 2025 rokiem. Proces oskarżonych mężczyzn ma się odbyć w tym samym sądzie i potrwać kilka miesięcy. Nie przyznają się do winy.