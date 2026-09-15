Świat Przyznał się do odurzania i gwałcenia żony przez 20 lat Oprac. Ewa Żebrowska |

Gwałciciel i organizator gwałtów na swojej żonie otrzymał maksymalny wymiar kary Źródło zdj. gł.: jimmonkphotography/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Tuż przed rozpoczęciem procesu przed sądem koronnym w Manchesterze mężczyzna po sześćdziesiątce przyznał się do popełnienia serii przestępstw seksualnych wobec swojej żony. Według prokuratury kobieta była wielokrotnie odurzana silnymi lekami, potem gwałcona i padała ofiarą napaści seksualnych we własnym domu.

Ze względu na ochronę pokrzywdzonej sąd nie ujawnił tożsamości pochodzącego oskarżonego mężczyzny, ani kobiety - informuje BBC. Para była małżeństwem przez dziesięciolecia.

Zarzuty, które przedstawiono oskarżonemu obejmowały m.in. 21 przypadków gwałtu, 15 przypadków napaści seksualnej polegającej na penetracji, 11 przypadków napaści seksualnej oraz jeden przypadek udostępnienia intymnych zdjęć bez zgody w okresie od 2004 do 2025 roku - podaje Reuters. Kobieta była obecna w sądzie podczas składania oświadczenia przez męża. W tym tygodniu prokuratura ma przedstawić szczegóły oskarżenia. Mąż kobiety, pochodzący z okolic Stockport w hrabstwie Greater Manchester, usłyszy wyrok za zarzuty, do których się przyznał, po zakończeniu całego procesu - informuje BBC.

Pozostali oskarżeni nie przyznają się do winy

Jak ustaliła stacja CNN o przestępstwa seksualne wobec tej samej kobiety oskarżono również dwunastu innych mężczyzn w wieku od 28 do 74 lat. Dochodzić do nich miało między 2018 a 2025 rokiem. Proces oskarżonych mężczyzn ma się odbyć w tym samym sądzie i potrwać kilka miesięcy. Nie przyznają się do winy.

1 godz 5 min DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem