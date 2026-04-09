Świat

Melania Trump o relacji z Epsteinem. "Kłamstwa muszą się dziś skończyć"

Melania Trump
Melania Trump: nigdy nie przyjaźniłam się z Epsteinem
Źródło: TVN24
Melania Trump wygłosiła w czwartek oświadczenie, w którym zaprzeczyła utrzymywaniu relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. - Ludzie kłamiący na mój temat są pozbawieni etyki, pokory i szacunku - powiedziała w Białym Domu. Wezwała również Kongres do zorganizowania publicznych wysłuchań z udziałem ofiar Epsteina "pod przysięgą".

- Nigdy nie przyjaźniłam się z Epsteinem. Donald i ja byliśmy zapraszani na te samy imprezy co Epstein, ponieważ poruszaliśmy się w tych samych kręgach społecznych, co często zdarza się w Nowym Jorku i Palm Beach. Nigdy nie utrzymywałam żadnych stosunków z Epsteinem ani jego wspólniczką Ghislaine Maxwell - powiedziała pierwsza dama USA Melania Trump w czwartek w oświadczeniu wygłoszonym w Białym Domu.

- Kłamstwa łączące mnie z odrażającym Jeffreyem Epsteinem muszą się dziś skończyć. Ludzie kłamiący na mój temat są pozbawieni etyki, pokory i szacunku. Nie mam nic przeciwko ich ignorancji, ale odrzucam ich podłe próby zszargania mojej reputacji - mówiła Trump. Zapewniła też, że jej maile do Ghislaine Maxwell, partnerki i wspólniczki Epsteina, które znalazły się w ujawnionych przez resort sprawiedliwości USA aktach, były czysto kurtuazyjne.

Braki w aktach Epsteina? Mają dotyczyć Trumpa

Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Media o "wycieczkach pedofilów"

Melania Trump zaprzeczyła też, by była ofiarą Epsteina, brała udział w jego przestępstwach i by to on przedstawił ją Donaldowi Trumpowi. Zaznaczyła, że Trumpa poznała przypadkowo na przyjęciu w Nowym Jorku w 1998 roku, zaś pierwszy raz spotkała się z Epsteinem dwa lata później. - Nigdy nie miałam żadnej wiedzy o znęcaniu się Epsteina nad swoimi ofiarami. Nigdy nie byłam w to w żaden sposób zaangażowana. Nie brałam w tym udziału - mówiła.

Pierwsza dama wezwała też Kongres do zorganizowania publicznych wysłuchań z udziałem ofiar Epsteina, by mogły one pod przysięgą zeznawać na ten temat. - Wtedy i tylko wtedy poznamy prawdę - orzekła.

Czemu Melania Trump wygłosiła oświadczenie?

Nie jest jasne, dlaczego Melania Trump wygłosiła swoje oświadczenie w czwartek i co było bezpośrednią jego przyczyną. Doniesienia i teorie na temat jej związków z Epsteinem pojawiały się dotąd wielokrotnie, lecz nie w największych amerykańskich mediach.

Epstein, Putin i Trump. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów
Powołując się na rozmowy z ofiarami Epsteina, dziennikarz Michael Wolff twierdził, że to Epstein przedstawił Melanię Trumpowi i że para uprawiała seks w samolocie miliardera. Trump zagroziła Wolffowi pozwem, po czym ten złożył pozew przeciwko Melanii za ograniczanie jego wolności słowa. Trump zagroziła również pozwem synowi byłego prezydenta USA Joe Bidena, Hunterowi, za powtarzanie tez stawianych przez Wolffa. W aktach ujawnionych przez resort sprawiedliwości znalazły się maile między Melanią Trump i Ghislaine Maxwell. W wiadomości z 2002 roku Melania komplementowała artykuł o Epsteinie w "New York Magazine", pisząc, że Maxwell świetnie wygląda na zdjęciu i zasugerowała spotkanie w Nowym Jorku. Maxwell odpisała jednak, że jej plany się zmieniły i nie może się spotkać.

OGLĄDAJ: "To już nie teoria spiskowa, tylko fakt". Czy afera Epsteina zmieni politykę?
pc

"To już nie teoria spiskowa, tylko fakt". Czy afera Epsteina zmieni politykę?

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON

Melania TrumpDonald TrumpJeffrey EpsteinUSA
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
FC Barcelona żąda dochodzenia po meczu Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Kulisy rozmów ze Świątek. "Robiłem wszystko"
EUROSPORT
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
METEO
imageTitle
Wielki mecz Polaka. W pół godziny dopełnił formalności
EUROSPORT
imageTitle
Lawina emocji, na koniec karne. Raków w finale Pucharu Polski
EUROSPORT
26409211
"Sukces wszystkich, którzy wspierali obronę sądownictwa"
Polska
imageTitle
Dreszczowiec bez szczęśliwego finału. Ćwierćfinał nie dla Hurkacza
EUROSPORT
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
BIZNES
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
WARSZAWA
F-16
Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
Polska
Oblodzenie, noc
Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko
METEO
imageTitle
Wygrana na nic. Orlen Wisła Płock żegna się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie"
Polska
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
WARSZAWA
imageTitle
Polski talent krok bliżej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Linette wysyła sygnał rywalkom z Ukrainy
EUROSPORT
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
METEO
Nowi sędziowie TK
Sędzia TK o dalszych krokach: prawdopodobnie złożymy pozew
Polska
Zbigniew Bogucki
Będzie ruch prezydenta. Zapowiedź z pałacu
Polska
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
imageTitle
Marciniak na liście sędziów mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paralotniarz spadł na ziemię. Poszkodowany trafił do szpitala
Lubuskie
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
BIZNES
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Świat
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
"Zacznijmy od nieścisłości, a właściwie nieprawdy". Były prezes TK o słowach z pałacu
