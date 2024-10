Melania Trump z pasją broni w swojej autobiografii prawa kobiet do aborcji - podaje dziennik "The Guardian", powołując się na książkę byłej pierwszej damy USA. Na kilka dni przed jej premierą i na miesiąc przed wyborami gazeta pisze, dlaczego deklaracja Trump jest tak niezwykła.

Wspomnienia żony byłego prezydenta pt. "Melania" mają trafić do księgarń 8 października - na niespełna miesiąc przed wyborami prezydenckimi, w których mąż Melanii Trump , Donald Trump zmierzy się z Kamalą Harris. Brytyjski dziennik "The Guardian" opublikował fragmenty książki.

"Niezwykła" deklaracja Melanii Trump

"Dlaczego ktokolwiek inny niż sama kobieta miałby mieć prawo do decydowania o tym, co robi z własnym ciałem?" - pisze była pierwsza dama USA w nowej książce. "Ograniczanie prawa kobiety do wyboru, czy usunąć niechcianą ciążę, jest tym samym, co odmawianie jej kontroli nad własnym ciałem. To przekonanie towarzyszyło mi przez całe dorosłe życie" - podkreśla Trump cytowana przez gazetę.