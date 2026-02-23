Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chaos w Meksyku. MSZ wydało ostrzeżenie

Zamieszki w Meksyku
Wybuch przemocy w Meksyku - wideo bez dźwięku
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżami do Meksyku w związku z nasilającymi się aktami przemocy. Do zamieszek, podpaleń i chaosu doszło po zabiciu przez siły bezpieczeństwa barona narkotykowego El Mencho. Ambasada RP w Meksyku przekazała instrukcje dla polskich obywateli przebywających w tym kraju.

Po zabiciu barona narkotykowego El Mencho w czasie niedzielnej operacji sił bezpieczeństwa kraj zalała fala przemocy.

Polskie MSZ wydało w tej sprawie ostrzeżenie. "W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w tym w stanie Jalisco, odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne" - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór w komunikacie.

Dodał, że placówka dyplomatyczna monitoruje sytuację. Rzecznik MSZ zaapelował też do Polaków przebywających w Meksyku o rejestrację w systemie Odyseusz. Jak wskazał, na ten moment zarejestrowanych jest 448 polskich obywateli. 

Ambasada z instrukcjami dla polskich obywateli

Wcześniej ostrzeżenie w tej sprawie wydała polska ambasada w Meksyku.

"W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła placówka dyplomatyczna na platformie X.

Podobne ostrzeżenia przekazały ambasady innych krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Meksyk. Fala przemocy po śmierci barona narkotykowego

Nemesio Oseguera Cervantes - znany jako El Mencho - był szefem kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion), jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Był również uznawany za najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju.

Po tym, jak zginął w czasie operacji wojskowej przeprowadzonej w niedzielę o świcie czasu miejscowego, w kraju doszło do brutalnym aktów przemocy. Zamieszki wybuchły głównie na zachodzie i południowym zachodzie, w regionach rzadziej odwiedzanych przez polskich turystów. Do aktów przemocy doszło między innymi w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta na wybrzeżu Pacyfiku, gdzie podpalono hipermarket Costco.

W popularnym wśród turystów stanie Quintana Roo w niedzielę podpalono co najmniej 11 samochodów. Jak podają lokalne media, uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania swoich aut, aby następnie je podpalać. Działo się takz głównie na drodze między Cancun a Meridą, przy stacji benzynowej w pobliżu miejscowości Leona Vicario. Media poinformowały o zamknięciu drogi wjazdowej do Cancun od strony Meridy. W niedzielę wieczorem była już ona przejezdna.

Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/Joebeth Terriquez

Zgłaszane były również podpalenia w innych rejonach, takich jak Playa del Carmen, Tulum i wyspa Cozumel, gdzie odnotowano pożar w jednym z minimarketów.

Meksykańskie media podają, że zaatakowano 51 placówek państwowego banku Meksyku Banco del Bienestar, który obsługuje głównie wypłaty programów socjalnych rządu. W związku z atakami co najmniej cztery banki zamknęły część swoich placówek na terenie między innymi stanów Jalisco, Nayarit i Colima.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie

El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie

Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb

Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb

Chaos, podpalenia i dezinformacja

W niedzielę wieczorem nie było oficjalnych doniesień o osobach rannych ani ofiarach śmiertelnych w wyniku tych zdarzeń w stanie Quintana Roo. W Cancun i na Riviera Maya hotele, restauracje, plaże i inne miejsca odwiedzane przez turystów tego dnia funkcjonowały normalnie, a zamieszki w kraju nie zakłócały wypoczynku.

W południowym stanie Oaxaca podpalono pojazdy przy popularnej turystycznej trasie przejazdowej do stanu Chiapas - w miejscowości Juchitan de Zaragoza w Przesmyku Tehuantepec, na wybrzeżu Pacyfiku. Autostrada w tym rejonie w niedzielę wieczór była przejezdna.

Kłęby dymu unoszące się nad miastem Puerto Vallarta w Meksyku
Kłęby dymu unoszące się nad miastem Puerto Vallarta w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/STR

Linie lotnicze United, Southwest i Alaska, a także Air Canada i WestJet/Sunwing ogłosiły w niedzielę odwołanie lotów do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Wieczorem lotniska działały normalnie.

Meksykańska gazeta "Milenio" ostrzegła z kolei przed dezinformacją i treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Fałszywe przekazy podawały między innymi informacje o rzekomym przejęciu przez kartel lotniska w Guadalajarze czy podpaleniu samolotu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Francisco Guasco/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
MeksykWojny gangów narkotykowych w MeksykuNarkotykiPrzemoc
Czytaj także:
imageTitle
Kadra skoczków na loty. Tomasiak ma ważniejsze sprawy
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację
Świat
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
BIZNES
Nawrocki
Projekt prezydenta. "To już nie ma nic wspólnego z demokracją"
Polska
Kamila Sellier została trafiona płozą łyżwy w twarz w ćwierćfinale olimpijskiego biegu na 1500 metrów
Koszmarny wypadek Polki. Do kraju na razie nie wróci
EUROSPORT
Wjechał w hotel i uciekał ptrzed policją
Wjechał autem do hotelu
Wrocław
Układanie worków z piaskiem w miejscowości Czarne (woj. pomorskie)
Coraz poważniejsze straty. "Dorobek naszego całego życia"
METEO
Protest na Kazimierzu
Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"
Kraków
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
BIZNES
starość, starszy człowiek, dłonie
Babcia mówi, że mogłaby już umrzeć? Powinna nam się zapalić lampka
Zuzanna Kuffel
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
METEO
imageTitle
Tomasiak z nagrodą jak za złoto. Sponsor PKOl zmienił zdanie
EUROSPORT
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Rakieta uderzyła nad ranem i "zaczęła się apokalipsa". "Spytałem tylko żonę, czy żyje"
Fakty
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
WARSZAWA
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
BIZNES
Karol Nawrocki
Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"
Polska
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
WARSZAWA
Wypadła z balkonu
Pięciolatka wypadła z balkonu. Ojciec był pijany. Usłyszał zarzuty
Wrocław
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
BIZNES
Kacper Tomasiak
Tomasiak w TVN24 o apetycie na kolejne sukcesy. "Jeszcze jest dużo do zdobycia"
EUROSPORT
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Epidemia depresji. Leki przyjmuje prawie dwa miliony Polaków
Piotr Wójcik
Odwilż, roztopy
Uwaga, roztopy. Tu może dojść do podtopień
METEO
imageTitle
Polskie niespodzianki i rozczarowania, łzy szczęścia i gorzkie słowa. Takie to były igrzyska
EUROSPORT
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Wiadomo dlaczego
Kujawsko-Pomorskie
Putin
Zełenski: Putin potrzebuje od trzech do pięciu lat
Świat
Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Milczeli na temat zatrzymania byłego księcia. Jedno zdanie zwróciło uwagę
Świat
imageTitle
Nie żyje Kara Braxton
EUROSPORT
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
BIZNES
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
WARSZAWA
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica