Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: Zełenski wraca z Waszyngtonu z pustymi rękami     

Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom
Źródło: Reuters
Serwis Axios, powołując się na źródła, przekazał, że spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem należało do tych trudnych. Prezydent Ukrainy wraca z Waszyngtonu z pustymi rękami - twierdzą dziennikarze. Oto co zagraniczne media piszą po spotkaniu.

W pierwszych komentarzach portugalskie media podkreślają, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski liczył przede wszystkim na przekazanie Kijowowi amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk, co mogłoby zwiększyć ukraińskie zdolności do powstrzymania rosyjskiego agresora.

Telewizja CNN Portugal twierdzi, że piątkowa rozmowa Zełenskiego w Białym Domu z Donaldem Trumpem nie zapisze się dobrze w pamięci ukraińskiego przywódcy, gdyż nie osiągnął on swego celu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump pyta o tunel z Rosji do USA. Rozbrajająco szczera odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

"Wołodymyr Zełenski powrócił w miejsce, w którym kilka miesięcy temu został upokorzony" – przypomniała portugalska stacja, odnotowując, że choć tym razem rozmowy przebiegły lepiej, to prezydent Ukrainy mimo to "wraca z pustymi rękami".

SIC: znikome szanse zaproszenia Zełenskiego na spotkanie do Budapesztu

Z kolei telewizje RTP oraz SIC twierdzą, że złą przesłanką dla wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie była czwartkowa zapowiedź amerykańskiej administracji o planowanym spotkaniu Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie "ponad głowami władz ukraińskich". Wskazują na fakt, że mogło to "zaciążyć" na piątkowym spotkaniu Trump - Zełenski w Białym Domu.

Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Komentatorzy telewizji SIC twierdzą, że wcześniejsza zapowiedź planowanego spotkania Trumpa z Putinem była niczym "podłożenie dynamitu" pod stołem piątkowych rozmów prezydentów USA i Ukrainy.

"Nikt nie lubi, kiedy dotyczące go decyzje zapadają bez jego obecności" - podsumowała lizbońska stacja, oceniając szanse zaproszenia na spotkanie do Budapesztu prezydenta Zełenskiego jako znikome.

Axios: trudne spotkanie Trumpa z Zełenskim

Jak podkreślił amerykański portal Axios, Wołodymyr Zełenski miał nadzieję, że opuści Waszyngton z zobowiązaniami dotyczącymi nowego uzbrojenia dla jego kraju. Jednak zastał Trumpa z zupełnie innym nastawieniem po tym, jak w czwartek odbył on długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Trump jasno dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest teraz dyplomacja i uważa, że dostarczenie Ukrainie Tomahawków mogłoby zaszkodzić tym staraniom - przekazały dwa źródła Axiosa. Jedno z nich oceniło, że spotkanie "nie było łatwe". Drugi rozmówca stwierdził, że "było złe". - Nikt nie krzyczał, ale było ciężko - powiedział.

- Trump wygłosił kilka silnych oświadczeń podczas spotkania i w niektórych momentach robiło się trochę emocjonalnie - utrzymuje rozmówca Axiosa. Spotkanie - według źródeł - zakończyło się nagle po ok. 2,5 godz. - Myślę, że skończyliśmy. Zobaczymy, co się wydarzy w następnym tygodniu - powiedział Trump, odnosząc się do planowanych kolejnych rozmów amerykańsko-rosyjskich.

Prezydent Trump podkreślił, że obecna propozycja USA dotycząca rozwiązania dyplomatycznego zakłada zakończenie wojny w Ukrainie na zamrożonych liniach frontu. Jest to propozycja trudna do zaakceptowania dla Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
Donald Trump
Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności
Wołodymyr Zełeński
Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Zełenski przeprowadził po spotkaniu rozmowę z europejskimi liderami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Według źródła portalu Axios kilkoro rozmówców wydawało się być zdziwionych zmianą zdania przez Trumpa.

Niedługo potem przywódcy zaczęli wydawać skoordynowane oświadczenia o poparciu dla Ukrainy, co było wyraźnym sygnałem, że spotkanie z Trumpem nie zakończyło się sukcesem - napisał Axios.

Prezydent Zełenski powiedział podczas briefingu w Waszyngtonie, że rozmawiał z Trumpem o Tomahawkach, ale stwierdził, że on i Trump postanowili nie poruszać tej kwestii publicznie, ponieważ Stany Zjednoczone chcą uniknąć eskalacji stosunków z Rosją.

Pytany o to, czy opuszcza Waszyngton nastawiony bardziej optymistycznie w sprawie potencjalnej sprzedaży, prezydent Zełenski oświadczył: - Jestem realistą.

Podczas rozmowy telefonicznej Zełenskiego z europejskimi przywódcami premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał zaproponować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu opracowania planu pokojowego dla Ukrainy na wzór 20-punktowego planu Trumpa dla Strefy Gazy - przekazało źródło serwisu Axios.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaproponował w weekend zorganizowanie pilnych konsultacji telefonicznych z udziałem europejskich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAUkrainaWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieDonald Trump
Czytaj także:
Izrael Hamas
Hamas przekazał Izraelowi ciało kolejnego zakładnika
imageTitle
Polityczna burza o mecz. Rząd "nie będzie tolerował antysemityzmu"
EUROSPORT
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Przedostatni przystanek LGP. O której dziś skoki w Hinzenbach?
EUROSPORT
imageTitle
Rollercoaster, sześć goli i niespodzianka w meczu PSG
EUROSPORT
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
METEO
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
imageTitle
Legenda hokeja bije rekordy. 53 lata i nadal nie ma dość
EUROSPORT
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
METEO
Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej
"Wpadł w furię. Zaczął do mnie krzyczeć j***y platformersie"
Polska
Trump, Zełenski
Incydent przed siedzibą PO, Trump przyjął Zełenskiego, wypadek polskiego autokaru w Austrii
warto wiedzieć
Donald Trump
Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności
Wołodymyr Zełeński
Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
BIZNES
Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
imageTitle
Skład Polaków na zawody w Hinzenbach
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
BIZNES
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
WARSZAWA
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
BIZNES
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
BIZNES
Wołodymyr Zełeński
Trump pyta Zełenskiego o tunel. Rozbrajająco szczera odpowiedź
imageTitle
Podium Polaka w cieniu tragedii. Śmierć na Rajdzie Maroka
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów w Lublinie. Czerwona kartka zmieniła losy meczu
EUROSPORT
Karoline Leavitt wdała się w sprzeczkę z dziennikarzem AP podczas briefingu prasowego
Zapytał o Budapeszt. Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
METEO
Książę Andrzej
Oświadczenie księcia Andrzeja
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
BIZNES
imageTitle
Kto obok Świątek? Skład Polski na Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica