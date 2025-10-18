Dane, jakie przedstawia ukraiński wywiad wojskowy we wpisie na Telegramie, dotyczą okresu od listopada 2024 roku do lipca 2025 roku i odnoszą się do jednostek Centralnego Okręgu Wojskowego (jeden z pięciu okręgów administracyjnych rosyjskiej armii obok Wschodniego, Zachodniego, Południowego i Królewieckiego). Wynika z nich, że w niespełna rok ze służby uciekło 25 tysięcy żołnierzy. Zdarzają się - czytamy - przypadki dezercji wraz z posiadaną bronią. W opisywanym okresie odnotowało ponad 30 takich incydentów.
Ucieczki rosyjskich żołnierzy odbywają się na różne sposoby: niektórzy porzucają pozycje na linii frontu, inni samowolnie opuszczają garnizony, a część żołnierzy po prostu nie wraca do służby z leczenia czy urlopów.
Powody dezercji
Przyczynami dezercji wśród rosyjskich żołnierzy są: "przede wszystkim skrajnie niekorzystne warunki w jednostkach wojskowych (w tym zjawisko tak zwanej fali, w Rosji określanej jako diedowszczyna – znęcanie się starszych żołnierzy nad młodszymi), braki w wyposażeniu oraz tzw. mięsne szturmy, w czasie których armia rosyjska ponosi duże straty w ludziach" - wskazuje ukraiński wywiad.
Według statystyk opublikowanych w sobotę przez ukraiński sztab generalny, rosyjskie straty od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę wyniosły 1 129 180 żołnierzy (zabici, ranni, zaginieni, jeńcy), z czego 1150 w ciągu ostatniej doby.
Skala dezercji
Tego, ilu żołnierzy ucieka z rosyjskiej armii nie sposób dokładnie wskazać. Takie dane - jeżeli istnieją - nie są przez Kreml nigdzie upubliczniane, bo byłyby olbrzymim problemem.
Jednak pod koniec grudnia zeszłego roku niezależny rosyjski portal Mediazona ustalił, że w 2024 roku rosyjskie sądy wojskowe wszczęły ponad 10 tysięcy spraw karnych dotyczących dezercji, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.
W tym samym czasie projekt ukraińskiego wywiadu wojskowego "Chcę żyć", adresowany do rosyjskich żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie i chcieliby się poddać stronie ukraińskiej, opublikował z końcem 2024 roku listy zawierające nazwiska prawie 30 tysięcy żołnierzy poszukiwanych przez Rosję z powodu dezercji. Większość z nich stanowili wojskowi pochodzący z okupowanych terenów obwodów donieckiego i ługańskiego w Ukrainie.
Autorka/Autor: tas/adso
Źródło: PAP, Radio Swoboda, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: mil.ru