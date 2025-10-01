Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media o randce Barrona Trumpa i zamkniętym piętrze Trump Tower

|
Barron Trump
Syn Donalda Trumpa już pod ostrzałem mediów
Źródło: dcs
Barron Trump, najmłodszy syn prezydenta USA Donalda Trumpa, miał umówić się na randkę w Trump Tower, gdzie z tej okazji zamknięto całe piętro - podały nowojorskie media. Jednocześnie najmłodszy Trump skupia się na budowaniu swojej kariery w biznesie.
Kluczowe fakty:
  • Najmłodszy syn Donalda Trumpa, Barron Trump, uczęszcza do Stern School of Business na New York University i obecnie mieszka z rodzicami w Białym Domu.
  • W ubiegłym roku Donald Trump informował, że nie sądzi, by jego najmłodszy potomek miał już dziewczynę.
  • 19-letni Barron Trump chce zacząć swoją działalność gospodarczą - informują media.

Najmłodszy syn prezydenta USA Donalda Trumpa, Barron, zamknął całe piętro Trump Tower z powodu randki - podaje Page Six, a doniesienia nowojorskiego tabloidu podchwyciły światowe media. Jak przekazało źródło gazety, decyzja o takim miejscu spotkania była podyktowana kwestiami bezpieczeństwa.

Gazeta nie podała szczegółów na temat osoby, z którą umówił się Barron Trump, ani czy jest obecnie w związku.

Barron Trump i Melania Trump
Barron Trump i Melania Trump
Źródło: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL

Barron Trump - studia i budowanie przyszłej kariery

Barron jest studentem Stern School of Business na New York University - informował "New York Post". Wcześniej uczęszczał na zajęcia na głównym kampusie tej uczelni na Manhattanie i mieszkał w rezydencji rodziców w Trump Tower. Na zajęciach pojawiał się w towarzystwie agentów Secret Service i przemieszczał w kawalkadzie - informowali studenci w "Vanity Fair". W tym semestrze przeniósł się jednak na kampus NYU w stołecznym Dystrykcie Kolumbii. To dlatego mieszka obecnie ze swoimi rodzicami, Donaldem i Melanią Trump, w Białym Domu.

19-letni Barron raczej unika publicznych wystąpień. W czasie kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku obecny prezydent Trump chwalił syna, mówił jednak, iż nie sądzi, by miał on już dziewczynę. - Nie przeszkadza mu samotność, ale jest osobą, która potrafi dogadywać się z ludźmi - mówił Donald Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Reakcja Melanii Trump na rozmowy z Putinem

Reakcja Melanii Trump na rozmowy z Putinem

Syn Trumpa nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich

Syn Trumpa nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich

W sierpniu portal "People" informował, że Barron Trump skupia się raczej na budowaniu swojej kariery, niż na życiu uczuciowym. Większą część lata miał spędzić na planowaniu swojej przyszłej działalności gospodarczej - podało źródło. W czasie między semestrami miał spotykać się z partnerami biznesowymi, rozwijać projekty technologiczne i zawierać umowy. Już w styczniu, krótko po powrocie jego ojca na urząd, tygodnik "Newsweek" informował, że Barron myśli o założeniu firmy zajmującej się nieruchomościami.

OGLĄDAJ: Potężna bitwa. Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?
Donald Trump

Potężna bitwa. Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: Independent, People

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpMelania TrumpUSA
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Czytaj także:
Ryszard Petru
Petru chce być szefem partii. "Musimy ich odzyskać"
Polska
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
WARSZAWA
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
BIZNES
Harry Styles
Harry Styles mistrzem drugiego planu. Przypadkiem znalazł się w środku kampanii wyborczej
Kultura i styl
imageTitle
Miała trafić na Świątek. Obie odpadły
Najnowsze
Opieka nad osobami starszymi
Smutny obraz polskiej geriatrii. "Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie"
Zdrowie
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
METEO
BRONX
Runął fragment wieżowca. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
BIZNES
Pożar mieszkania w Koszalinie
Siedem osób w szpitalach po pożarze mieszkania. Wśród nich dzieci
Szczecin
47 min
pc
"System pazerności". Kulisy finansowych przywilejów posłów
Debata TVN24+
Sesja Rady Miasta w Koninie
Przegrane wybory do komisji przelały czarę goryczy
Poznań
TVN24+ Szczyt Europy
"Szczyt Europy" nominowany w konkursie Podcast Roku 2025
Polska
imageTitle
Katastrofa w trzecim secie. Ćwierćfinał w Pekinie nie dla Świątek
EUROSPORT
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
"Trzy palce uniesione symbolizujące widły"?
FAŁSZ"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy
Michał Istel
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
METEO
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
BIZNES
Kopenhaga. Policja zabezpiecza miejsce, gdzie odbywa się unijny szczyt
Ruszył unijny szczyt w Kopenhadze. Jednego z liderów brakuje
Świat
Palestyńczycy oglądają zniszczenia po izraelskim ataku w mieście Gaza
"Rozpaczliwa potrzeba pomocy", ale organizacja musi się wycofać
Świat
Departament Policji San Bruno
Samochód złamał przepisy, w środku nie było nikogo
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
METEO
Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Zawalił się budynek szkoły. 91 osób uznano za zaginione
Świat
Zabójstwo w Jagatowie. Ruszył proces
Zabił żonę, bo "nie mógł się pogodzić z rozpadem małżeństwa"
Trójmiasto
Policjanci interweniowali podczas imprezy
Impreza techno w lesie. Interweniowała policja
Poznań
imageTitle
Świątek przegrała z Navarro w Pekinie
EUROSPORT
W środę rano doszło do zatrzymań na terenie zakładu
11 zatrzymanych w sprawie "mafii śmieciowej". Wśród nich prezes firmy i klubu
Poznań
Oskarżony Paweł F. doprowadzany do Sądu Okręgowego w Słupsku (zdjęcie z 30 września)
Zwabił 11-latkę do mieszkania i zgwałcił. Zapadł wyrok
Trójmiasto
Pies wbiegł na jezdnię w Legnicy
Pies wbiegł na jezdnię, wprost pod auto. Doszło do zderzenia. Nagranie
Wrocław
Ukrainiec Wołodymyr Z. podejrzany uszkodzenie gazociągu Nord Stream
Decyzja sądu w sprawie Wołodymyra Ż.
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica