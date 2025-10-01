Media o randce Barrona Trumpa i zamkniętym piętrze Trump Tower

Syn Donalda Trumpa już pod ostrzałem mediów Źródło: dcs

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Najmłodszy syn Donalda Trumpa, Barron Trump, uczęszcza do Stern School of Business na New York University i obecnie mieszka z rodzicami w Białym Domu.

W ubiegłym roku Donald Trump informował, że nie sądzi, by jego najmłodszy potomek miał już dziewczynę.

19-letni Barron Trump chce zacząć swoją działalność gospodarczą - informują media.

Najmłodszy syn prezydenta USA Donalda Trumpa, Barron, zamknął całe piętro Trump Tower z powodu randki - podaje Page Six, a doniesienia nowojorskiego tabloidu podchwyciły światowe media. Jak przekazało źródło gazety, decyzja o takim miejscu spotkania była podyktowana kwestiami bezpieczeństwa.

Gazeta nie podała szczegółów na temat osoby, z którą umówił się Barron Trump, ani czy jest obecnie w związku.

Barron Trump i Melania Trump Źródło: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL

Barron Trump - studia i budowanie przyszłej kariery

Barron jest studentem Stern School of Business na New York University - informował "New York Post". Wcześniej uczęszczał na zajęcia na głównym kampusie tej uczelni na Manhattanie i mieszkał w rezydencji rodziców w Trump Tower. Na zajęciach pojawiał się w towarzystwie agentów Secret Service i przemieszczał w kawalkadzie - informowali studenci w "Vanity Fair". W tym semestrze przeniósł się jednak na kampus NYU w stołecznym Dystrykcie Kolumbii. To dlatego mieszka obecnie ze swoimi rodzicami, Donaldem i Melanią Trump, w Białym Domu.

19-letni Barron raczej unika publicznych wystąpień. W czasie kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku obecny prezydent Trump chwalił syna, mówił jednak, iż nie sądzi, by miał on już dziewczynę. - Nie przeszkadza mu samotność, ale jest osobą, która potrafi dogadywać się z ludźmi - mówił Donald Trump.

W sierpniu portal "People" informował, że Barron Trump skupia się raczej na budowaniu swojej kariery, niż na życiu uczuciowym. Większą część lata miał spędzić na planowaniu swojej przyszłej działalności gospodarczej - podało źródło. W czasie między semestrami miał spotykać się z partnerami biznesowymi, rozwijać projekty technologiczne i zawierać umowy. Już w styczniu, krótko po powrocie jego ojca na urząd, tygodnik "Newsweek" informował, że Barron myśli o założeniu firmy zajmującej się nieruchomościami.

OGLĄDAJ: Potężna bitwa. Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików? Zobacz cały materiał