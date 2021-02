"Zły tydzień dla wolności słowa". Amerykański dziennik o "powolnym kierowaniu Polski w stronę autokracji"

W ubiegłą środę wiele mediów w Polsce zawiesiło nadawanie programów i publikowanie treści na swoich portalach w związku z proponowaną przez rząd daniną od reklam. "Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" – oświadczono w liście otwartym skierowanym do rządu i liderów ugrupowań opozycyjnych . Dodatkowe obciążenie nazywane jest "składką", a wprowadzane jest pod pretekstem epidemii COVID-19.

"Ubiegły tydzień był zły dla wolności słowa w Polsce"

Między innymi o kwestii protestu niezależnych mediów pisze we wtorkowym komentarzu redakcyjnym dziennik "Washington Post". "Ubiegły tydzień był zły dla wolności słowa w Polsce, kraju, który określa się jako jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie" – pisze gazeta.

"Washington Post" nawiązuje do zakupu przez PKN Orlen grupy Polska Press , która stoi na czele grupy kapitałowej, działającej głównie na 15 rynkach lokalnych w Polsce. Wydaje 20 dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną. Sprzedaje powierzchnię reklamową w prasie i internecie oraz świadczy usługi poligraficzne. Do grupy należą drukarnie oraz witryny online.

Regionalne media przyłączają się do protestu

Amerykański dziennik pisze, że zaproponowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy danina jest wymierzona w niezależne media. "Duże organizacje takie jak należący do amerykańskiego właściciela TVN czy Gazeta Wyborcza musiałyby płacić podatek w wysokości 15 procent od dochodów z reklam, co ograniczałoby ich możliwości do finansowania przekazów informacyjnych" – zauważa gazeta.