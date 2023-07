Pocałował na scenie basistę. Odwołano festiwal, zespół z zakazem koncertowania

Władze Malezji zakazały występów brytyjskiego zespołu The 1975 oraz odwołały muzyczny festiwal Good Vibes. To reakcja na pocałunek wokalisty i basisty tego zespołu podczas pierwszego dnia festiwalu. Minister komunikacji Malezji Fahmi Fadzil nazwał występ zespołu "bardzo lekceważącym".

Festiwal muzyczny Good Vibes rozpoczął się w piątek w Kuala Lumpur. W czasie występu brytyjskiego zespołu rockowego The 1975 jego frontman Matty Healy przemówił do publiczności, wskazując, że zespół rozważał anulowanie występu, "ale nie chciał zawieść swoich fanów w Malezji".

- Nie widzę, k*** sensu zapraszania The 1975 do kraju, a następnie mówienia nam, z kim możemy uprawiać seks - powiedział ze sceny cytowany przez CNN Healy. - Niestety, nie dostaniecie zestawu mnóstwa podnoszących na duchu piosenek, bo jestem cholernie wściekły - dodał, mówiąc, że to "nie fair" w stosunku do publiczności, która "nie jest przedstawicielem swojego rządu". Następnie Healy, będący wokalistą i gitarzystą zespołu, pocałował na scenie basistę Rossa MacDonalda, co zarejestrowane zostało na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych.