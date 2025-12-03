Wznowią poszukiwania MH370. Za znalezienie 70 milionów dolarów

MH370 zaginął w marcu 2014 roku Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Lot MH370 linii Malaysia Airlines 8 marca 2014 roku z niewyjaśnionych przyczyn zniknął z radarów nad Morzem Południowochińskim.

Na pokładzie Boeinga 777 znajdowało się 227 pasażerów.

Zaginięcie samolotu pozostaje jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.

Ministerstwo transportu Malezji w środowym oświadczeniu podkreśliło, że poszukiwania wraku samolotu MH370 "skupią się na wyznaczonych obszarach, ocenionych jako te o najwyższym prawdopodobieństwie zlokalizowania (wraku) samolotu". Zostaną one wznowione 30 grudnia i potrwają 55 dni.

Poszukiwania MH370

Operację przeprowadzi amerykańska firma Ocean Infinity, z którą podpisano umowę pod koniec marca. Wówczas minister transportu, Loke Siew Fook, informował, że przeczesywanie dna morskiego obejmie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych w południowej części Oceanu Indyjskiego. Podstawą umowy jest zasada "nie ma znaleziska, nie ma zapłaty". Oznacza to, że Ocean Infinity otrzyma wynagrodzenie jedynie, jeśli zlokalizuje wrak - na jej konto wpłynie wówczas 70 milionów dolarów.

Dla amerykańskiej firmy jest to kolejna próba odnalezienia maszyny po operacji zorganizowanej w 2018 roku oraz kolejnej rozpoczętej w kwietniu tego roku, która została przerwana ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Tragiczny lot i poszukiwania

Lot MH370 linii Malaysia Airlines z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca 2014 roku realizowany był samolotem Boeing 777. Na jego pokładzie znajdowało się 227 pasażerów, głównie obywateli Chin, oraz 12 członków załogi. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Południowochińskim.

Ustalono, że samolot po około 40 minutach od startu przestał komunikować się z kontrolą lotów, a jego transponder został wyłączony. Dane satelitarne wskazują, że maszyna prawdopodobnie zawróciła na południowy zachód i leciała jeszcze przez kilka godzin, aż do wyczerpania paliwa i runięcia do Oceanu Indyjskiego.

Mimo podjęcia jednej z najszerzej zakrojonych akcji poszukiwawczych w historii, prowadzonej przy udziale m.in. Malezji, Australii i Chin, wraku nie odnaleziono. W kolejnych latach na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego znajdowano fragmenty szczątków, które powiązano z maszyną.

Zaginięcie lotu MH370 pozostaje jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.

