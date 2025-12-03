Logo strona główna
Świat

Wznowią poszukiwania MH370. Za znalezienie 70 milionów dolarów

pap_20171205_02R
MH370 zaginął w marcu 2014 roku
Źródło: Reuters Archive
Poszukiwania wraku samolotu MH370, który w tajemniczych okolicznościach zaginął w 2014 roku, zostaną wznowione pod koniec grudnia. Poszukiwania przeprowadzi amerykańska firma, która dostanie zapłatę jedynie w razie znalezienia wraku maszyny.
Kluczowe fakty:
  • Lot MH370 linii Malaysia Airlines 8 marca 2014 roku z niewyjaśnionych przyczyn zniknął z radarów nad Morzem Południowochińskim.
  • Na pokładzie Boeinga 777 znajdowało się 227 pasażerów.
  • Zaginięcie samolotu pozostaje jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.

Ministerstwo transportu Malezji w środowym oświadczeniu podkreśliło, że poszukiwania wraku samolotu MH370 "skupią się na wyznaczonych obszarach, ocenionych jako te o najwyższym prawdopodobieństwie zlokalizowania (wraku) samolotu". Zostaną one wznowione 30 grudnia i potrwają 55 dni.

Poszukiwania MH370

Operację przeprowadzi amerykańska firma Ocean Infinity, z którą podpisano umowę pod koniec marca. Wówczas minister transportu, Loke Siew Fook, informował, że przeczesywanie dna morskiego obejmie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych w południowej części Oceanu Indyjskiego. Podstawą umowy jest zasada "nie ma znaleziska, nie ma zapłaty". Oznacza to, że Ocean Infinity otrzyma wynagrodzenie jedynie, jeśli zlokalizuje wrak - na jej konto wpłynie wówczas 70 milionów dolarów.

Dla amerykańskiej firmy jest to kolejna próba odnalezienia maszyny po operacji zorganizowanej w 2018 roku oraz kolejnej rozpoczętej w kwietniu tego roku, która została przerwana ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Ta katastrofa wstrząsnęła Polską. 45 lat temu zginęła Anna Jantar

Ta katastrofa wstrząsnęła Polską. 45 lat temu zginęła Anna Jantar

Polska
Piloci dostawali tajemnicze ostrzeżenia w pobliżu miejsca niedawnej katastrofy. Wszczęto śledztwo

Piloci dostawali tajemnicze ostrzeżenia w pobliżu miejsca niedawnej katastrofy. Wszczęto śledztwo

Tragiczny lot i poszukiwania

Lot MH370 linii Malaysia Airlines z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca 2014 roku realizowany był samolotem Boeing 777. Na jego pokładzie znajdowało się 227 pasażerów, głównie obywateli Chin, oraz 12 członków załogi. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Południowochińskim.

Ustalono, że samolot po około 40 minutach od startu przestał komunikować się z kontrolą lotów, a jego transponder został wyłączony. Dane satelitarne wskazują, że maszyna prawdopodobnie zawróciła na południowy zachód i leciała jeszcze przez kilka godzin, aż do wyczerpania paliwa i runięcia do Oceanu Indyjskiego.

Mimo podjęcia jednej z najszerzej zakrojonych akcji poszukiwawczych w historii, prowadzonej przy udziale m.in. Malezji, Australii i Chin, wraku nie odnaleziono. W kolejnych latach na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego znajdowano fragmenty szczątków, które powiązano z maszyną.

Zaginięcie lotu MH370 pozostaje jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.

OGLĄDAJ: MH-370 - dziesięć lat później
pc

MH-370 - dziesięć lat później

pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica