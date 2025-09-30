Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Świat

Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach

Antananarywa, Madagaskar
Protesty antyrządowe na Madagaskarze
Źródło: Reuters
Prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina zapowiedział rozwiązanie rządu po brutalnie stłumionych protestach pokolenia Z. To kolejny kraj, w którym młodzi w ostatnim czasie wyszli na ulice i w którym doprowadziło to do zmiany władzy. W tym samym czasie pokolenie Z wyszło też na ulice Maroka.

Protesty tzw. pokolenia Z, czyli osób urodzonych między 1997 a 2012 rokiem, na Madagaskarze związane były z przerwami w dostawach energii i wody. - Przepraszamy, jeżeli członkowie rządu nie wykonali przypisanych im zadań - oświadczył prezydent w wystąpieniu nadanym przez krajową telewizję w poniedziałek. - Rozumiem gniew, smutek i trudności związane z brakiem wody i niedoborem elektryczności - powiedział prezydent. Zapowiedział utworzenie nowego rządu, do czasu jego sformowania zdymisjonowani ministrowie będą pełnić tymczasowo obowiązki szefów resortów.

Czaszka w słomianym kapeluszu. Młodzi od razu zrozumieli
Dowiedz się więcej:

Czaszka w słomianym kapeluszu. Młodzi od razu zrozumieli

Protesty na Madagaskarze

Protesty pod hasłem "Chcemy żyć, a nie przetrwać" rozpoczęły się w czwartek w stolicy kraju, Antananarywie, a z czasem objęły osiem miast. Po doniesieniach o rabunkach i aktach przemocy ogłoszono godzinę policyjną, a policja używała gumowych kul i gazu do rozproszenia protestujących.

W ocenie ONZ władze sięgnęły po zbędną przemoc. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 odniosło obrażenia. Resort spraw zagranicznych Madagaskaru zakwestionował te liczby, twierdząc, że są oparte na pogłoskach.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Tuerk oświadczył w poniedziałek, że reakcja sił bezpieczeństwa była "szokująca". Dodał, że są mu znane przypadki aresztowań, bicia zatrzymanych i używania wobec protestujących ostrej amunicji.

Protesty w Maroku

W tym samym czasie do jednych z największych antyrządowych manifestacji od lat doszło w Maroku, a na ulice również wyszli głównie przedstawiciele pokolenia Z. Do protestów doszło dwa dni z rzędu, w sobotę i niedzielę, w co najmniej 11 miastach kraju, w tym Rabacie, Marakeszu i Casablance.

Także w Maroku policja zareagowała rozpędzając tłum i zatrzymując uczestników zgromadzeń. Według informacji Marokańskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka tylko w sobotę kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych, a niektóre miały zostać pobite. Część z nich wypuszczono w nocy. Wielu Marokańczyków, polityków i obrońców praw człowieka skrytykowało działania policji argumentując, że rozpędzanie pokojowych protestów stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa i prawa do zgromadzeń - podaje portal "Morocco World News".

Protestujący sprzeciwiali się korupcji i wydawaniu pieniędzy przez rząd na międzynarodowe wydarzenia sportowe zamiast na system opieki zdrowotnej czy edukację. W tym przypadku chodzi m.in. o przygotowania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2030 roku, których rozgrywki mają się odbyć m.in. w Maroku. "Stadiony są, ale gdzie szpitale?" - krzyczeli demonstranci. CNN przypomina, że kraj na potrzeby tej imprezy wybuduje co najmniej trzy stadiony, a kolejnych kilka wyremontuje.

- Chcę nie tylko reformy systemu zdrowia i edukacji, chcę reformy całego systemu - powiedział 27-letni Youssef, który protestował w Casablance. - Chcę lepszych pensji, lepszej pracy, niskich cen i lepszego życia - dodał. "Morocco World News" wskazuje, że "protesty odzwierciedlają narastające frustracje wśród młodego pokolenia Marokańczyków, wynikające z ograniczonych możliwości zatrudnienia oraz pogarszającej się jakości usług publicznych".

Maroko, Rabat. Protest pokolenia Z
Maroko, Rabat. Protest pokolenia Z
Źródło: PAP/EPA/JALAL MORCHIDI

Protesty pokolenia Z

Protesty w Maroku i Madagaskarze nie były napędzane przez żadną siłę polityczną czy związek zawodowy. Demonstracje nie miały wyraźnego przywódcy, a uczestnicy organizowali się w mediach społecznościowych.

CNN zauważa, że młodzi w tych krajach zainspirowali się niedawnymi protestami w Nepalu, kiedy przedstawiciele pokolenia Z wyszli na ulice z powodu wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych, a ostatecznie protestowali przeciwko złej sytuacji gospodarczej, korupcji czy nepotyzmowi. Manifestacje te przerodziły się jednak w krwawe starcia z policją i doprowadziły do szybkiej zmiany rządu. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Antyrządowe zamieszki w Nepalu. Demonstranci podpalili parlament

Antyrządowe zamieszki w Nepalu. Demonstranci podpalili parlament

Ponad pół miliona protestujących. Kolejne demonstracje we Francji

Ponad pół miliona protestujących. Kolejne demonstracje we Francji

Autorka/Autor: pb // mm

Źródło: CNN, "Morocco World News", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: HENITSOA RAFALIA/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MarokoMłodzieżprotest
Czytaj także:
pap_20151022_0O8
"Oddać" to można książkę do biblioteki. Ludziom zapewniamy opiekę
Justyna Suchecka
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Polska
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Świat
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
KA241203_140
Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne
Polska
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok
Lublin
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Polska
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica