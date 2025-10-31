Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe dane o inflacji
Nowe dane o inflacji
Świat

Łotwa chce wypowiedzieć konwencję stambulską, protesty na ulicach

Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Łotewski parlament. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Łotewski parlament w czwartek wieczorem przegłosował wypowiedzenie konwencji stambulskiej o zwalczaniu przemocy domowej. Sprawa wywołała protesty mieszkańców, a w Rydze odbyła się największa demonstracja od lat.

Projekt ustawy o wycofaniu się Łotwy z konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tzw. konwencji stambulskiej, zgłosiła opozycyjna, konserwatywna partia Łotwa Pierwsza (LPV). Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

W 100-osobowym jednoizbowym parlamencie 56 posłów głosowało "za", 32 "przeciw", a 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek poparły nie tylko inne ugrupowania opozycji (Sojusz Narodowy, Zjednoczona Lista i partia Dla Stabilności!), ale też deputowani wchodzącej w skład koalicji rządowej Związku Zielonych i Chłopów. Przeciw głosowali posłowie pozostałych ugrupowań centrolewicowej koalicji premier Eviki Siliny (Nowej Jedności i Postępowych).

Łotwa przeciw konwencji stambulskiej

Jak poinformowała agencja LETA, debata na ten temat trwała 13 godzin. Sprawa wywołała na Łotwie protesty mieszkańców. "Łotwa to nie Rosja; Kochaj, to nie bij" – skandowano podczas największej od kilku lat demonstracji w Rydze, w której uczestniczyło około pięciu tysięcy osób. Telewizja LTV relacjonowała, że jak dotąd tylko Turcja, która nie jest państwem członkowskim UE, wycofała się z tej konwencji.

Łotwa ratyfikowała konwencję w 2023 r., a dokument wszedł w życie 1 maja ubiegłego roku. Według narodowo-konserwatywnej opozycji łotewskie ministerstwo opieki społecznej wykorzystywało zapisy konwencji m.in. do "popularyzacji odmiennego rozumienia płci i promocji ideologii gender".

Aby ustawa o wystąpieniu z konwencji stambulskiej weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent Edgars Rinkeviczs, który ma na to dziesięć dni. Głowa państwa ma też prawo skierować dokument do ponownego rozpatrzenia w parlamencie. Na wniosek grupy posłów ma też prawo zawiesić publikację aktu. Jak dotąd Rinkeviczs nie zdradził swoich zamiarów w tej sprawie.

Konwencja o ochronie przed przemocą domową

Łotwa jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na wypowiedzenie dokumentu. Konwencja stambulska z 11 maja 2011 r. jest umową międzynarodową, która stawia za cel ochronę przed przemocą, ściganie sprawców oraz wspieranie ofiar przemocy domowej, zwłaszcza wobec kobiet. Środowiska konserwatywne zarzucają, że dokument "służy promocji ideologii gender".

Do 2020 r. konwencję podpisało ponad 40 państw. Turcja była pierwszym krajem, który do niej przystąpił w marcu 2012 r., ale na mocy dekretu prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana Ankara wycofała się z grona sygnatariuszy, co spotkało się z krytyką i rozczarowaniem ze strony władz UE.

Autorka/Autor: mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aleksandra Ignateva/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ŁotwaKonwencja stambulska
Czytaj także:
SW_MOZEMY TYLKO WALCZYC TVN24 PLUS-0005
Przedlacki o oddziale Szeremeta. "W boju odnajdują siebie"
Polska
Pilne
PILNENowe dane o inflacji
BIZNES
Przyczyny śmierci chłopaka ma wyjaśnić sekcja zwłok
Tajemnicza śmierć nastolatka. "Wyglądało jakby próbował przed kimś uciekać"
Rzeszów
Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)
Jak dojechać na cmentarze w Lublinie? Zmiany w organizacji ruchu
Lublin
Książę Andrzej
Sytuacja bez precedensu. Co jeszcze może stracić zhańbiony książę?
Świat
Ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa
Pijany żołnierz strzelał do cywilów. Nie stanie przed sądem
Białystok
telegram
Jeden cel Rosjan i krwawe ataki. W to miasto uderzyli niemal 600 razy
Świat
2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy
BIZNES
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
METEO
Konrad Berkowicz
Czarzasty do Berkowicza: pomyśl człowieku chwilę
Polska
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
BIZNES
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"
WARSZAWA
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
METEO
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
METEO
Zbigniew Ziobro
"To jest kronika zapowiedzianej śmierci"
Polska
Wiceprezydent USA J.D. Vance
J.D. Vance: wpis prezydenta Trumpa mówi sam za siebie
Świat
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
BIZNES
imageTitle
Burza po kolejnej porażce Legii. "Poprosiłem o spotkanie z zarządem"
EUROSPORT
Pociąg uderzył w samochód
Tragedia na torach. Pociąg uderzył w samochód
Poznań
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
BIZNES
Ciężarówka wywróciła się na S7 pod Grójcem
Wywrócona ciężarówka na S7. Utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Już mają najlepszy start w historii. Spurs wyczyniają cuda
EUROSPORT
imageTitle
Nie wybaczą przekrętów. "Zła krew pozostała"
EUROSPORT
Hamas opóźnia przekazanie ciał zakładników
Hamas przekazał Izraelowi kolejne szczątki
Świat
imageTitle
Federacja okradziona przez własnych pracowników
EUROSPORT
Holandia czeka na ostateczny wynik wyborów
Liczą głosy. Ta grupa może przesądzić o wyniku wyborów
Świat
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
WARSZAWA
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Światek w Rijadzie. Ekspert nie ma dobrych wieści
EUROSPORT
Władimir Putin
"Rosjanie mogą stworzyć kolejnego Putina"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica