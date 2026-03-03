Logo strona główna
Świat

Samolot startuje, pod nim kłęby dymu

Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Samolot wystartował z lotniska niedaleko Bejrutu, nad którym unoszą się kłęby dymu
Źródło: Reuters
Izrael przeprowadził falę nalotów i wkroczył w głąb Libanu po tym, jak Hezbollah stanął po stronie Iranu. Uderzono między innymi w południowe przedmieścia Bejrutu, nad którymi unosiły się kłęby dymu. Obraz ten uchwycono na nagraniu ze startującego samolotu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek armia Izraela ogłosiła rozpoczęcie uderzeń na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej organizacji wspieranej przez Iran. Naloty przeprowadzono między innymi na południową część Bejrutu, stolicy kraju.

Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Źródło: Reuters

Kłęby dymu unoszące się nad przedmieściami Bejrutu uchwycono na opublikowanym przez Reutersa nagraniu. Widać na nim również samolot startujący z międzynarodowego portu lotniczego Rafic Hariri, który jest położony w odległości kilku kilometrów od stolicy.

Samolot lecący nad Bejrutem
Samolot lecący nad Bejrutem
Źródło: Reuters

Naloty na Liban

W niedzielę Hezbollah ogłosił, że przyłącza się do rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael wojny, stając po stronie Iranu. Grupa zaatakowała Izrael rakietami i dronami, co spotkało się z silnym odwetem. W poniedziałek libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych.

Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli

Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli

"Skromny" przywódca trzymał kraj w "żelaznym uścisku". Co po sobie zostawia?

"Skromny" przywódca trzymał kraj w "żelaznym uścisku". Co po sobie zostawia?

Marcin Złotkowski

Izrael we wtorek kontynuował naloty na Liban, a jego wojska lądowe wkroczyły w głąb tego państwa, informując, że dążą do utworzenia tam strefy buforowej.

Libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło tego dnia, że w wyniku izraelskich ataków w ciągu ostatnich dwóch dni zginęło co najmniej 40 osób, a 246 zostało rannych.

Hezbollah to szyicka grupa zbrojna, która kontrolowała niegdyś południe Libanu, tworząc tam quasi-państwo. Organizacja została znacznie osłabiona w 2024 roku podczas ostatniej z serii wojen toczonych z Izraelem.

pc

Opracowała Kamila Grenczyn /akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranLibansamolotyKonflikty zbrojne IranuUSA - IranNapięcie USA - IranLotnictwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica