Samolot startuje, pod nim kłęby dymu

Samolot wystartował z lotniska niedaleko Bejrutu, nad którym unoszą się kłęby dymu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z niedzieli na poniedziałek armia Izraela ogłosiła rozpoczęcie uderzeń na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej organizacji wspieranej przez Iran. Naloty przeprowadzono między innymi na południową część Bejrutu, stolicy kraju.

Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem Źródło: Reuters

Kłęby dymu unoszące się nad przedmieściami Bejrutu uchwycono na opublikowanym przez Reutersa nagraniu. Widać na nim również samolot startujący z międzynarodowego portu lotniczego Rafic Hariri, który jest położony w odległości kilku kilometrów od stolicy.

Samolot lecący nad Bejrutem Źródło: Reuters

Naloty na Liban

W niedzielę Hezbollah ogłosił, że przyłącza się do rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael wojny, stając po stronie Iranu. Grupa zaatakowała Izrael rakietami i dronami, co spotkało się z silnym odwetem. W poniedziałek libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych.

Izrael we wtorek kontynuował naloty na Liban, a jego wojska lądowe wkroczyły w głąb tego państwa, informując, że dążą do utworzenia tam strefy buforowej.

Libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło tego dnia, że w wyniku izraelskich ataków w ciągu ostatnich dwóch dni zginęło co najmniej 40 osób, a 246 zostało rannych.

Hezbollah to szyicka grupa zbrojna, która kontrolowała niegdyś południe Libanu, tworząc tam quasi-państwo. Organizacja została znacznie osłabiona w 2024 roku podczas ostatniej z serii wojen toczonych z Izraelem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Kamila Grenczyn /akw