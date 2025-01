William i Kate spotkali się z ocalałymi z Holokaustu. Media o "najbardziej wzruszającym" momencie

- Odwaga ocalałych w dzieleniu się z nami najbardziej wstrząsającymi chwilami swojego życia jest niezwykle potężna i daje pewność, że nigdy nie zapomnimy. Zapewniam ich, że nigdy tak się nie stanie - powiedział książę Walii . Wspólnie z małżonką zapalił on także świece ku pamięci ofiar Holokaustu. Towarzyszyły temu dźwięki wiolonczeli, na której 25-letni Sheku Kanneh-Mason zagrał przewodni utwór "Listy Schindlera". "Daily Mail" w swojej relacji opisał to jako "najbardziej wzruszający" moment całej ceremonii.

Kate i William spotkali się z ocalałymi z Holokaustu

Gazeta opisała też spotkanie księżnej Kate z obecnymi na wydarzeniu ocalałymi. Wśród nich był m.in. 89-letni Steven Frank. Mężczyzna poznał księżną Walii już wcześniej, kiedy to stanął przed jej obiektywem w ramach projektu fotograficznego upamiętniającego 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. W poniedziałek Frank został powitany przez żonę następcy tronu uściskiem. Wymienił z nią także kilka zdań na temat swojej rodziny.

Serdecznie księżna przywitała się też z Yvonne Bernstein. - To dla mnie taka przyjemność widzieć dawną przyjaciółkę - powiedziała Kate, obejmując 87-latkę. Podobnie jak i Steven Frank, Yvonne Bernstein została w przeszłości sfotografowana przez księżną Walii. - Wspaniale jest być tu dzisiaj z moim mężem - przyznała księżna. Poza nią i księciem Williamem w uroczystości wziął też udział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia 80 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz. Stał się on symbolem zbrodni popełnionej przez nazistów na Żydach. To także miejsce kaźni Polaków, Romów i osób innych narodowości.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Dwa lata później utworzyli Auschwitz II-Birkenau, w którym wybudowali komory gazowe i krematoria do zabijania na masową skalę Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć kilkudziesięciu podobozów, w których wykorzystywano więźniów do niewolniczej pracy.