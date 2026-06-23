Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy. Ten kraj chce podjąć się roli mediatora

|
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Cichocki: to paraliżuje, być może na zawsze, komunikację między Nawrockim i Zełenskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej Asta Skaisgiryt oświadczyła, że jej kraj może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Według niej obie strony "dały się ponieść emocjom".

- Najpewniej znów trzeba będzie podjąć wysiłki, by doprowadzić do rozmowy obu prezydentów [Polski i Ukrainy - red.]. Prawdopodobnie doszło do pewnego rozgrzania sytuacji po obu stronach - powiedziała Asta Skaisgiryte w rozmowie z rozgłośnią Żiniu radijas.

Główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej oznajmiła, że jej kraj może podjąć się roli mediatora w sporze. Skaisgiryte oceniła, że obie strony, polska i ukraińska, "dały się ponieść emocjom".

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił przed tygodniem podczas wystąpienia w litewskim parlamencie, że "dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza". - Dlatego jesteśmy zainteresowani powstrzymaniem nawet najmniejszych oznak osłabienia tej więzi - zaznaczył szef państwa.

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy. Odebrany order i pytania o konferencję

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował w piątek, że w reakcji na zgodę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

Zełenski już odesłał order i skomentował, że zaproponował Nawrockiemu spotkanie. Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów, proponując kolejną, odległą datę - poinformował z kolei Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.

W tym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na pewno nie dotrze na nią Nawrocki. Wielu komentatorów nie wyklucza, że Zełenski też może zrezygnować z udziału w tym wydarzeniu. Zdaniem Skaisgiryte jego ewentualna nieobecność "rzuciłaby cień na atmosferę" konferencji, choć - jak podkreśliła - w Gdańsku i tak mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Mathieu van der Poel na mecie jednego z etapów Tour de France
Tylko z prawej strony, kolano w górze. Masz kilka sekund, jedziesz dalej
Mariusz Czykier
Udostępnij:
Tagi:
LitwaPolskaUkrainaKarol NawrockiWołodymyr Zełenski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
chiny
Cena ropy może zależeć od Chin. "Zupełnie inny obraz niż dwa miesiące temu"
BIZNES
1 godz 25 min
WANDA RUTKIEWICZ (dokument)
Jako pierwsza kobieta stanęła na K2. Jej zaginięcie wciąż jest zagadką
imageTitle
Stracili cierpliwość do Ronaldo? Portugalczycy na "nie"
EUROSPORT
Maryla Rodowicz
Wpadka na wizji. Maryla Rodowicz przeprasza
Kultura i styl
imageTitle
Chwalińska w świetnym nastroju. Operacja Wimbledon rozpoczęta
EUROSPORT
Upał, mapy
Granica 40 stopni może zostać złamana? Nowe mapy IMGW
METEO
Andrzej Duda
Płatności mimo blokady. Prokuratura sprawdza ZEN
Piotr Szostak
Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie
"To godzina próby dla Polaków i Ukraińców"
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
BIZNES
Piotr Pytel
Piotr Pytel opuścił zakład karny. "To była dobra decyzja"
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
Najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking
imageTitle
Transfer roku w NBA
EUROSPORT
Dawid Bratko w swoim sklepie w Łodzi (2010 rok)
"Król dopalaczy" zatrzymany w Tanzanii. Jest spory kłopot
Katowice
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy ze stawem "wandalom"
"Wandale" niszczą staw? Trump: chorzy, obłąkani ludzie
Świat
"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
"Nie tylko Meloni". Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
Michał Istel
Słońce, upał
W tych regionach zrobi się gorąco. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
BIZNES
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Był warunek spotkania Nawrockiego z Zełenskim? "To jest oczywista sprawa"
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
BIZNES
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
BIZNES
47 min
Karol Nawrocki
Nawrocki, Zełenski i UPA. "Mało kto rozumie, co tu się wydarzyło, szokujące"
News Michalskiego
Zatrzymany mężczyzna
"Co chwilę podchodzili do bankomatu". Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
imageTitle
"Wanda, czy ty musisz jechać?". Ona stwierdziła, że musi
EUROSPORT
czarnomorsk ukraina shutterstock_1458013262
"Statek doznał poważnych uszkodzeń". Jedna osoba nie żyje
Świat
imageTitle
Nikt jeszcze tak nie świętował
EUROSPORT
imageTitle
Oni już awansowali na mundialu
EUROSPORT
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
METEO
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
BIZNES
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił
WARSZAWA
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
Trzaskowski, szpital i "opcja atomowa"? "Dziś trudno w to uwierzyć"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica