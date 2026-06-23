Świat Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy. Ten kraj chce podjąć się roli mediatora Oprac. Justyna Sochacka |

Cichocki: to paraliżuje, być może na zawsze, komunikację między Nawrockim i Zełenskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- Najpewniej znów trzeba będzie podjąć wysiłki, by doprowadzić do rozmowy obu prezydentów [Polski i Ukrainy - red.]. Prawdopodobnie doszło do pewnego rozgrzania sytuacji po obu stronach - powiedziała Asta Skaisgiryte w rozmowie z rozgłośnią Żiniu radijas.

Główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej oznajmiła, że jej kraj może podjąć się roli mediatora w sporze. Skaisgiryte oceniła, że obie strony, polska i ukraińska, "dały się ponieść emocjom".

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił przed tygodniem podczas wystąpienia w litewskim parlamencie, że "dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza". - Dlatego jesteśmy zainteresowani powstrzymaniem nawet najmniejszych oznak osłabienia tej więzi - zaznaczył szef państwa.

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy. Odebrany order i pytania o konferencję

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował w piątek, że w reakcji na zgodę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

Zełenski już odesłał order i skomentował, że zaproponował Nawrockiemu spotkanie. Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów, proponując kolejną, odległą datę - poinformował z kolei Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.

W tym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na pewno nie dotrze na nią Nawrocki. Wielu komentatorów nie wyklucza, że Zełenski też może zrezygnować z udziału w tym wydarzeniu. Zdaniem Skaisgiryte jego ewentualna nieobecność "rzuciłaby cień na atmosferę" konferencji, choć - jak podkreśliła - w Gdańsku i tak mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy.

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