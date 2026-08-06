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Świat

Kryzys migracyjny w Ceucie. Ruszyły procesy

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Granica Hiszpania-Maroko
Ceuta. Wojsko przeprowadza przewozi migrantów do przejścia granicznego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JALAL MORCHIDI/PAP/EPA
Przed marokańskimi sądami stanęły dziesiątki osób oskarżonych o pomoc w organizacji masowych prób przedostania się migrantów do hiszpańskiej Ceuty pod koniec lipca. Część oskarżonych została już skazana na kary więzienia.

W Maroku rozpoczęły się procesy 86 osób oskarżonych o to, że 30 i 31 lipca wspierały i miały udział we wdarciu się migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej - poinformowało w środę pozarządowe Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka (AMDH). Hiszpańska rozgłośnia RNE, która cytuje AMDH, podała, że 52 osoby sądzone za udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie zostały tymczasowo osadzone w areszcie.

Według tego samego źródła w procesach toczących się przed sądami w Tetuanie, w północno-zachodnim Maroku, zapadły już pierwsze wyroki. 11 osób skazano na trzy do sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Były oskarżone o przewożenie migrantów, zarówno obywateli Maroka, jak i cudzoziemców, w pobliże granicy z Ceutą, by umożliwić im nielegalne dotarcie do hiszpańskiej eksklawy.

Zarzuty stawiane pozostałym oskarżonym obejmują m.in. niesubordynację wobec poleceń władz, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy publicznych, a także niszczenie mienia publicznego i prywatnego.

Ofiary kryzysu w Ceucie

Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się około 72 tysięcy migrantów, z których około 70 tysięcy powróciło do Maroka. Radio RNE przypomniało, że jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty. Zdecydowana większość z nich utonęła.

Kryzys migracyjny w Ceucie zachwiał Układem z Schengen, czyli porozumieniem z 1985 roku o swobodnym przepływie osób, który obecnie obejmuje 29 państw europejskich.

Źródło: PAP
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Tagi:
MarokoHiszpaniaCeuta i MelillaKryzys migracyjny
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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