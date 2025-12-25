Logo strona główna
Kreml złożył Francji propozycję

Komitet Śledczy Rosji publikuje nagranie z zatrzymania Francuza
Źródło: Komitet Śledczy Rosji
Rosyjskie władze miały złożyć Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera. Francuski naukowiec został skazany w Rosji. O jego uwolnienie walczy rodzina.

Rosja złożyła Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera, francuskiego badacza uwięzionego za naruszenie rosyjskiego prawa o "agentach zagranicznych". - Piłka jest teraz po jej stronie – przekazał w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nie podając szczegółów.

Otoczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, cytowane przez agencję AFP, zapewniło, że przywódca Francji śledzi na bieżąco sytuację Vinatiera i pozostaje zaangażowany w jego uwolnienie.

Rodzina naukowca przekazała za pośrednictwem adwokata, że liczy na uwolnienie Laurenta Vinatiera jeszcze w okresie świątecznym. W rozmowie z radiem RTL matka naukowca Brigitte Vinatier wyraziła zadowolenie, że strona rosyjska i francuska ponownie się komunikują.

Zatrzymanie Laurenta Vinatiera
Zatrzymanie Laurenta Vinatiera
Źródło: Telegram

- Ma towarzysza w celi, co jest raczej dobrą rzeczą. Nie może wychodzić, nie może się komunikować, ale może pójść na przechadzkę po spacerniaku - powiedziała na antenie RTL matka więzionego badacza. Vinatier miał też dostać od ambasady paczkę z jedzeniem.

Francuski badacz skazany na więzienie w Rosji

W połowie października Vinatier został skazany na trzy lata kolonii karnej. Według aktu oskarżenia w 2021 r. i 2022 r. spotkał się z trzema obywatelami Rosji i gromadził informacje o "mobilizacji, przygotowaniu bojowym wojsk" oraz sytuacji politycznej, które - jak uznano - mogłyby zostać wykorzystane przeciwko interesom bezpieczeństwa Rosji. Obecnie stoi przed dodatkowym zarzutem szpiegostwa.

48-letni Francuz - doktor filozofii, znawca Rosji i Azji Centralnej, zajmujący się również historią wojen w Czeczenii, pracował dla organizacji Centrum Dialogu Humanitarnego z siedzibą w Genewie. Wcześniej był konsultantem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Francuz aresztowany w Rosji. Macron komentuje
Francuz aresztowany w Rosji. Macron komentuje

Paryż podkreślił, że Vinatier został bezprawnie zatrzymany i wezwał władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia go.

Sam Vinatier przyznał się do winy. Jak miał tłumaczyć, nie wiedział, iż powinien zarejestrować się jako "zagraniczny agent".

Francja gotowa na wznowienie dialogu z Rosją

19 grudnia Macron zasygnalizował po szczycie UE w Brukseli, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. Dodał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem", co według mediów było aluzją do prezydenta USA Donalda Trumpa. Kreml zasygnalizował gotowość do podjęcia rozmów z Paryżem.

W czwartek Pieskow podał również, że Putin złożył Trumpowi życzenia świąteczne. Jak zaznaczył, rozmowa telefoniczna przywódców tego dnia nie jest przewidziana. Ostatnia taka rozmowa między Trumpem a Putinem odbyła się 16 października.

W środę rzecznik Kremla poinformował, że spotkanie przywódców USA i Rosji nie jest obecnie planowane. Od czasu zapowiedzianego w połowie października, a później odwołanego przez USA szczytu w Budapeszcie kwestia ta nie posunęła się do przodu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Telegram

FrancjaRosja
