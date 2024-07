Kradzieże na lotniskach. Tak najczęściej padamy ich ofiarą 

Sezon urlopowy jest czasem, gdy szczególnie wiele osób odwiedza lotniska. Wykorzystać to starają się złodzieje, przez co krótka chwila nieuwagi może kosztować nas utratę cennych przedmiotów. Hiszpańskie władze poinformowały właśnie o kilkudziesięciu sprawcach kradzieży zatrzymanych na lotnisku w Madrycie. Opublikowały także nagrania ku przestrodze wskazując, gdzie na lotnisku powinniśmy zachować szczególną czujność.

Kradzieże na lotnisku

Hiszpańskie władze opublikowały nagrania z madryckiego lotniska, na których widać, jak złodzieje kradną przedmioty osobiste pasażerów podczas kontroli bagażu. To miejsce szczególnie często wykorzystywane przez złodziejów, w którym należy zachować szczególną uważność. Wśród osób zatrzymanych na lotnisku w stolicy Hiszpanii była m.in. para, która nakłoniła swoją córkę do kradzieży zegarka wartego ponad 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł - red.) z tacy kontroli bezpieczeństwa. Funkcjonariusze znaleźli rodzinę, nim zdążyła wejść na pokład, a zegarek wrócił do właściciela - przekazał we wtorek portal El Debate.