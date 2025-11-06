Logo strona główna
Świat

Nie wiedzieli, że to Luwr? "Zdumiewające zeznania" zatrzymanych po kradzieży

Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Jean d'Orleans, hrabia Paryża i potomek francuskich królów, zaapelował do złodziei z Luwru o zwrot biżuterii
Źródło: Reuters
Jeden z mężczyzn aresztowanych w związku z kradzieżą w paryskim Luwrze to mieszkający na obrzeżach francuskiej stolicy 39-latek - piszą lokalne media. Abdoulaye N. miał zasłynąć w mediach społecznościowych jako "gwiazda miejskich rodeo". Media nad Sekwaną piszą też o "zdumiewających zeznaniach".

Media francuskie podały we wtorek późnym wieczorem, że jeden z mężczyzn aresztowanych w związku z kradzieżą w Luwrze to Abdoulaye N., mieszkaniec Aubervilliers - miejscowości na wschodzie aglomeracji paryskiej. N. był gwiazdą "cross bitume" - akrobatycznych popisów na motocyklu crossowym podczas jazdy w mieście, które często łączą się z nielegalnymi "miejskimi rodeo" urządzanymi przez motocyklistów. Został oskarżony o "zorganizowany rozbój" i "działalność przestępczą".

Bliscy znajomi z Aubervilliers mówią, że N. był dla ich pokolenia "ważną postacią" i "gwiazdą miejskich rodeo". Przy czym - jak relacjonuje portal BFMTV - jedna z tych osób opowiadała, że mężczyzna myślał o zerwaniu z nielegalnymi zajęciami, odkąd został ojcem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Sprawa osobista". Potomek królów zwrócił się do złodziei

"Sprawa osobista". Potomek królów zwrócił się do złodziei

Nie tylko Luwr, wcześniej okradziono inne paryskie muzeum

Nie tylko Luwr, wcześniej okradziono inne paryskie muzeum

Gwiazda miejskich rodeo

Na portalach społecznościowych Abdoulaye N. używał pseudonimu "Doudou Cross Bitume" i tam właśnie można obejrzeć jego popisy na motocyklu. Kilkanaście lat temu zaczął publikować w internecie nagrania wideo swoich motocyklowych akrobacji pod hasłem "zawsze jak najbliżej asfaltu", wykonywanych np. przy placu Trocadero w Paryżu lub w okolicach Pól Elizejskich.

Później publikował - między innymi na TikToku - raczej nagrania pokazujące, jak uczy jazdy młodszych mieszkańców dzielnicy. Niektóre filmy mają blisko 700 tys. wyświetleń - odnotował dziennik "Le Parisien". Od końca września na jego profilu nie pojawiły się nowe nagrania.

"Dziecko Aubervilliers", sprawca znany raczej z drobniejszych przestępstw - pisze o 39-latku "Le Parisien", oceniając, że chodzi o osobę spoza środowiska przestępczości zorganizowanej. Jak podał portal BFMTV, Abdoulaye N. miał być np. sądzony 5 listopada tego roku za to, że podczas zatrzymania w 2019 roku rozbił lustro na komisariacie.

Zatrzymania po włamaniu do Luwru

39-latek jest pierwszą z dwóch osób zatrzymanych w sprawie włamania do Luwru, w których zidentyfikowaniu pomogły ślady DNA pozostawione na witrynie w muzeum i na wielu przedmiotach zgubionych przez sprawców w trakcie ucieczki. Prokuratorka Paryża Laure Beccuau, mówiąc ogólnie o początkowo dwóch osobach zatrzymanych w sprawie włamania do Luwru, przekazała, że chodzi o osoby skazane za włamanie, powiązane z przestępczością o różnym charakterze, niekojarzone z przestępczością zorganizowaną.

Luwr
Luwr
Źródło: PAP/EPA

Częściowo przyznając się do winy w związku z kradzieżą w Luwrze, Abdoulaye N. powiedział, że działał na zlecenie niezidentyfikowanych dotąd osób. Dziennik "Le Parisien" podał, że tę wersję potwierdził jego domniemany wspólnik Ayed G., który wspomniał też o hipotezie zleceniodawcy z zagranicy.

Zatrzymani - według "Le Parisien" - złożyli przed śledczymi "zdumiewające zeznania". Abdoulaye N. miał powiedzieć, że nie wiedział, iż włamuje się do Luwru, bo sądził, że muzeum mieści się tylko pod szklaną piramidą. Druga osoba twierdziła, że była przekonana, że budynek, do którego się włamali, jest nieczynny w niedzielę i nie będzie w nim zwiedzających. Śledczy są też zdziwieni liczbą śladów pozostawionych przez zatrzymanych na miejscu przestępstwa - dodaje "Le Parisien".

Zuchwała kradzież w Luwrze

Do włamania i kradzieży w jednym z najsłynniejszych muzeów świata doszło 19 października. Złodzieje skradli z Galerii Apollina osiem klejnotów, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii. Skradzionych klejnotów wciąż nie udało się znaleźć.

Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Źródło: BFM TV

Łącznie w tej sprawie zatrzymano jak dotąd siedem osób. Trzy zostały zwolnione bez postawienia zarzutów - podała 1 listopada agencja AFP. Czterech podejrzanych zostało aresztowanych za kradzież klejnotów o wartości 88 milionów euro. Aby dostać się do okna na pierwszym piętrze Galerii Apollo, rabusie użyli skradzionej ciężarówki z wysuwaną drabiną i windą towarową.

"Idę do Luwru, przynieść wam coś?". Mona Lisy szukali dwa lata. Złodziej wpadł, bo napisał list
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Idę do Luwru, przynieść wam coś?". Mona Lisy szukali dwa lata. Złodziej wpadł, bo napisał list

Wanda Woźniak

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, Le Parisien, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Badra/PAP/EPA

TAGI:
LuwrParyżFrancjaSztukaPolicja
