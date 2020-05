Akcja "ręce w cieście" zdemaskowała mafiozów, w tym byłego celebrytę. 91 zatrzymanych

15 milionów euro w jedną noc

Jak ustalili śledczy, po telewizyjnej przygodzie S. stał się "słupem" mediolańskiej spółki sprzedającej kawę w kapsułkach. Aktualnie przebywa w areszcie domowym, prokuratura z Palermo i funkcjonariusze z Guardia di Finanza (włoska służba podlegająca Ministrowi Gospodarki i Finansów) oskarżyli go o bycie częścią mechanizmu prania brudnych pieniędzy w Mediolanie. Według śledczych przepływ pieniędzy kontrolowała rodzina Fontana (określana jako jedna z najgroźniejszych w Palermo), której potomkowie kilka lat temu przeprowadzili się z południowej Sycylii na północ kraju, właśnie do Lombardii.

Statki, zegarki, wyścigi. "Nasza rzecz"

- Mój kuzyn, Angelo Fontata, jego brat Gaetano i Giovanni to to samo, w sensie, wszystkim się dzielą. On [Angelo] kontroluje działania w Mediolanie: kupuje i sprzedaje świetne zegarki i wysyła swojego brata do Palermo, gdzie robią interesy z innymi jubilerami. Pamiętam, że wiele tych zegarków był sprzedawanych za granicę, szczególnie do Niemiec, z odpowiednio podwyższonymi cenami - cytuje dziennik "Il Fatto Quotidiano" byłego mafioza Vita Galatola, który zdecydował się na współpracę ze śledczymi.