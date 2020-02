"Mamy dwa ogniska, a współwinny powstaniu jednego z nich jest szpital"

"Niech Conte zostawi lekarzy z Codogno w spokoju"

Dlaczego koronawirus tak szybko rozprzestrzenił się we Włoszech?

- To, co wydarzyło się we Włoszech, to przypadek podręcznikowy, w którym jedna lub więcej osób zostaje zarażonych przez ludzi, którzy przyjechali z miejsca epidemii, a następnie dochodzi do wtórnych infekcji - wyjaśnia prof. Walter Ricciardi, członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia. I zwraca uwagę, że "gdy dochodzi do zainfekowania lekarzy, oznacza to, że nie wdrożono odpowiednich praktyk", co tym bardziej okazało się zgubne, że wirus sam w sobie jest bardzo zaraźliwy.