"Zachowajmy dystans, żeby pozbyć się tej plagi". Tylko jeden stan USA bez ofiar śmiertelnych

O ponad półtora tysiąca powiększył się bilans ofiar w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby. To najmniej od czterech dni. W Wielkanoc gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ponownie skrytykował władze federalne za niesprawiedliwy rozdział funduszy dla stanów cierpiących z powodu Covid-19. - Potrzebujemy bezpiecznej strategii zdrowia publicznego, to znaczy zgodnej ze strategią ekonomiczną - wskazał.

Najwięcej ofiar w stanie Nowy Jork

Do soboty przez cztery dni z rzędu w USA dziennie umierało ponad 1,9 tysiąca osób. W piątek zmarła rekordowa liczba 2108 osób.

Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył w USA w sobotę 20 tysięcy. Tym samym Stany Zjednoczone stały się krajem z największą liczbą zgonów na świecie. Najwięcej osób w USA zmarło w stanie Nowy Jork - 9385. Następne w kolejności są New Jersey (2350), Michigan (1479), Luizjana (840), Massachusetts (756) i Illinois (720). Ponad 100 zmarło w 23 innych stanach. Jedynym bez ofiar śmiertelnych pozostaje Wyoming.

"W jaki sposób gospodarka ma znowu ruszyć bez pomocy federalnej?"

- Nikt nie chce wybierać między strategią zdrowia publicznego a strategią ekonomiczną, a jako gubernator tego stanu nie zamierzam przedkładać jednej ponad drugą. (…) Potrzebujemy bezpiecznej strategii zdrowia publicznego, to znaczy zgodnej ze strategią ekonomiczną - wskazał Cuomo. Oszacował, że deficyt spowodowany batalią z wirusem sięga w stanie Nowy Jork od 10 do 15 miliardów dolarów. - W jaki sposób gospodarka w stanach ma znowu ruszyć bez pomocy federalnej? Jak faktycznie zaczniemy finansować szkoły? (…) To musi się zacząć na szczeblu federalnym - oznajmił.