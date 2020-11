Badacze: Ponad 1,5 miliona nowojorczyków zakażonych

Badacze szpitala Mount Sinai w swej pracy wykorzystali ponad 10 tysięcy próbek osocza. Pobrali je od lutego do lipca od pacjentów wymagających pilnej opieki jak i przybyłych do szpitala na rutynowe badania. Oznacza to, że już około 1,7 miliona osób w Nowym Jorku zostało zakażonych koronawirusem. - Chcieliśmy zrozumieć dynamikę infekcji w populacji ogólnej oraz u osób wymagających pilnej pomocy - wyjaśniła dr Emilia Mia Sordillo.