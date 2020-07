Pan młody zmarł tuż po ślubie, 95 mieszkańców wioski zakażonych

Dziennik "The Times of India" opisał historię mężczyzny, który zmarł na COVID-19 dwa dni po swoim ślubie w stanie Bihar na północnym wschodzie Indii. W jego wiosce wykryto 95 osób zainfekowanych koronawirusem, z których większość bawiła się na weselu.

30-letni inżynier 8 czerwca wrócił z Gurgaonu, satelickiego miasta Delhi, do rodzinnej wioski w stanie Bihar, by wziąć ślub. Już następnego dnia źle się poczuł. Jednak zamiast do lekarza, rodzina wysłała go do lokalnego znachora. Chociaż 30-latek wykazywał już symptomy COVID-19, nie został odizolowany od otoczenia.