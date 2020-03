"Musimy wykorzystać każdą przestrzeń". Tak wygląda codzienność szpitala w Bergamo

Liczba chorych na COVID-19 przytłacza każdy szpital w północnych Włoszech. Do jednego z nich udała się ekipa telewizyjna stacji Sky News, by pokazać, jak wygląda praca personelu medycznego w czasie pandemii.

Według danych ogłoszonych w czwartek wieczorem, we Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 doszła do 3405. To więcej niż oficjalnie zanotowano w Chinach, pierwszym ognisku epidemii.