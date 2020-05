Malezja otwiera biznes, a Wietnam szkoły

Ponad pół tysiąca nowych infekcji w Singapurze, niemal 400 w Indonezji. Azja Południowo-Wschodnia wciąż walczy z koronawirusem. Jednocześnie część krajów regionu wraca do nowej normalności - Malezja próbuje częściowo ożywić gospodarkę, Wietnam pozwolił na powrót dzieci do szkół.

W Singapurze odnotowano do poniedziałku największą w Azji Południowo-Wschodniej liczbę zakażonych SARS-CoV-2. W poniedziałek potwierdzono tam 573 nowe przypadki, zwiększając łączną liczbę infekcji do 18778. Na COVID-19 zmarło tam 17 osób.

Natomiast w Indonezji potwierdzono tego dnia 395 zakażeń, przez co bilans od początku epidemii wzrósł do 11587. W tym liczącym około 267 milionów ludzi kraju stwierdzono największą liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa w regionie. W poniedziałek zmarło tam kolejnych 19 osób, zwiększając ogólny bilans do 864, o czym poinformował przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yuriano. W Indonezji z COVID-19 wyleczono 1954 osoby, a ponad 86 tysiącom wykonano testy na obecność patogenu.

W Malezji powoli otwiera się biznes

Kolejnych 16 śmierci osób zakażonych potwierdzono w poniedziałek na Filipinach, zwiększając ten bilans do 623. Liczba chorych wzrosła natomiast o 262 - do 9485 od początku epidemii. Wyzdrowiało kolejnych 101 pacjentów, zwiększając liczbę wyzdrowiałych do 1315.

Chociaż liczba przypadków zakażenia koronawirusem gwałtownie spadła w ostatnich tygodniach w Malezji, w weekend odnotowano niewielki wzrost - 227 zakażeń. Od początku pandemii w kraju tym potwierdzono 6353 przypadki, w tym 55 - w poniedziałek. Zmarło łącznie 105 osób.

Tego dnia w niektórych częściach Malezji ponownie otworzyło się wiele sektorów biznesu. Rząd kraju starał się zachować równowagę między ograniczaniem wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się patogenu, a ożywieniem dotkniętej kryzysem gospodarki - podaje agencja AP. Strategia taka podzieliła jednak opinię publiczną, m.in. w związku z obawami, że nagłe wznowienie działalności gospodarczej może wywołać nową falę infekcji.

Dziewięć z 13 stanów w kraju, w tym najbogatszy stan Selangor, odmówiło jednak ponownego otwarcia albo ograniczyło listę firm, które mogą wznowić działalność. Ponadto wciąż obowiązuje zakaz masowych zgromadzeń i podróży między stanami.

Wietnamscy uczniowie wracają do szkół

Po trzymiesięcznym zamknięciu szkół, wietnamscy uczniowie w całym kraju zaczęli wracać w poniedziałek do nauki w placówkach. - Tak się cieszę, że wróciłem do szkoły, by być z moimi nauczycielami i kolegami z klasy - wyznał agencji AP Chu Quang Anh, uczeń szóstej klasy liceum w Hanoi.

- W tym czasie bardzo ważne jest stosowanie środków zapobiegawczych. Mamy środki dezynfekujące do rąk dostępne w wielu miejscach. Uczniom przed wejściem mierzona jest temperatura - powiedział nauczyciel Dinh Bich Hien.

W Wietnamie potwierdzono 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Od blisko trzech tygodni nie zgłoszono nowej infekcji - podaje AP. Nie odnotowano także żadnych ofiar śmiertelnych.

Wszystkie instytucje edukacyjne zostały zamknięte na początku lutego, kiedy w kraju zgłoszono pierwsze przypadki COVID-19. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do internetu. Ponadto w kwietniu władze zdecydowały o ograniczeniach w podróży i zamknęły firmy na trzy tygodnie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

