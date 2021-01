We Francji "nadchodzące godziny kluczowe", na Półwyspie Iberyjskim wracają kontrole graniczne

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do obywateli o przestrzeganie restrykcji. Włosi liczą na przyspieszeni tempa szczepień w związku z dopuszczeniem preparatu od firmy AstraZeneca. Liczba infekcji rośnie na Półwyspie Iberyjskim, co skutkuje powrotem kontroli na granicy hiszpańsko-portugalskiej. Wśród krajów najmocniej dotkniętych pandemią pozostaje Brazylia, gdzie piąty dzień z rzędu liczba zgonów przekroczyła tysiąc.

We Francji w sobotę poinformowano o 24 392 nowych zakażeniach koronawirusem. W szpitalach na COVID-19 zmarły 242 osoby. Pomimo 1176 nowych przyjęć do szpitali ogólna liczba osób hospitalizowanych spadła o 66, do 27 242 w porównaniu z danymi z piątku. Liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii również nieznacznie się zmniejszyła - z 3130 do 3103.