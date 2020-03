Chiny wysłały maseczki ochronne do Włoch

Do Piemontu - jednego z włoskich regionów, gdzie zanotowano przypadki koronawirusa - Chińczycy wysłali maseczki. W niektórych częściach Włoch brakuje środków ochronnych.

O transporcie maseczek i innych środków ochrony osobistej wysłanym do Turynu poinformował w sobotę szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Luigi Icardi. Akcję tę zorganizowało włosko-chińskie stowarzyszenie ANGI z siedzibą w stolicy Piemontu. Według danych Obrony Cywilnej, w regionie tym zanotowano 11 przypadków koronawirusa.