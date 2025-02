Kim Dzong Un "na rozdrożu". Wieści o zabitych rozchodzą się w Korei Północnej 

W obliczu dotkliwych strat Korei Północnej w wojnie w Ukrainie, rosną wątpliwości co do opłacalności wysłania kolejnych żołnierzy na front - wskazuje singapurski dziennik "Straits Times". Tymczasem z doniesień medialnych wynika, że wiadomości o poległych żołnierzach, mimo silnej cenzury, zaczęły docierać do mieszkańców Korei Północnej.

Wieści o zabitych rozchodzą się w Korei

Północnokoreański reżim wysłanie swoich wojsk do Europy od początku utrzymuje w ścisłej tajemnicy, a rodziny zabitych żołnierzy mają otrzymywać jedynie lakoniczne informacje o "śmierci na służbie". Mimo to, z kolejnych doniesień medialnych wynika, że wiadomości o poległych na froncie żołnierzach zaczęły rozprzestrzeniać się wśród mieszkańców Korei Północnej.

Radio Free Asia poinformowało pod koniec stycznia powołując się na źródła w Korei Północnej, że ​​ceny fałszywych zaświadczeń o gruźlicy wzrosły w tym kraju pięciokrotnie ze 100 dolarów (ok. 400 zł) rok temu do 500 dolarów (ponad 2000 zł). Przyczyną mają być starania zdesperowanych rodzin, które starają się o sfałszowane dokumenty, aby opóźnić pobór ich bliskich o co najmniej rok. W rezultacie Korea Północna "ma jeden z najwyższych wskaźników zapadalności na gruźlicę na świecie", wskazuje "Straits Times".

Dobrze poinformowany południowokoreański portal Daily NK w tym tygodniu donosił z kolei, że wiele rodzin w Korei Północnej proponuje urzędnikom łapówki w wysokości sięgającej już 3 tys. dolarów (ponad 12 tys. zł), aby ich synowie uniknęli poboru. Kwoty te są w realiach Korei Północnej wręcz astronomiczne, przez co niektórzy mają nawet oferować sprzedaż własnych domów, by zdobyć takie pieniądze. W Korei Północnej wszyscy zdolni do służby mężczyźni są powoływani do wojska od 17. roku życia nawet na 10 lat.

Korea Północna wyśle więcej żołnierzy?

Pod koniec stycznia Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS) przekazało iż podejrzewa, że reżim w Pjongjangu przygotowuje się do wysłania większej liczby żołnierzy do Rosji. Teraz cytowani przez "Straits Times" eksperci podają jednak w wątpliwość, czy wysyłanie kolejnych północnokoreańskich żołnierzy na front w Ukrainie opłaci się Kim Dzong Unowi.

Zdaniem dr Cho "przywódca Korei Północnej stoi teraz na rozdrożu biorąc pod uwagę fakt, że może stracić jeszcze więcej ludzi". Kolejne straty to natomiast ryzyko rosnącego niezadowolenia społecznego mimo utrzymywanej ścisłej cenzury.

- Kluczowym dylematem Kima jest to, że rozmieszczone wojska północnokoreańskie wykazały się słabą skutecznością bojową i poniosły niemal katastrofalne straty - mówi dr Cho Ha Bum z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego (KINU). - Ponadto istnieje niewiele dowodów na to, że Rosja udzieliła Korei Północnej znaczącej rekompensaty w zamian za rozmieszczenie wojsk i wsparcie w zakresie broni - podkreślił.

