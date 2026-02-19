Logo strona główna
Kim Dzong Un demonstruje nową broń. W tle interesy z Rosją

Kim Dzong Un na uroczystości przekazania wyrzutni rakietowych
Korea Północna prezentuje nowe wyrzutnie rakietowe
Źródło: Reuters
Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un uczestniczył w uroczystości przekazania nowych wyrzutni rakietowych zdolnych do ataku jądrowego. Zdaniem ekspertów ten publiczny pokaz siły może stanowić wstęp do testów poligonowych, a także sprzedaży uzbrojenia do Rosji.

Jak podały w czwartek reżimowe media, podczas uroczystości w Pjongjangu północnokoreański przywódca zapowiedział dalsze wzmacnianie potencjału obronnego kraju.

"Śmiem twierdzić, że jest więcej niż jasne, iż po użyciu tej broni infrastruktura wojskowa i system dowodzenia naszych wrogów załamią się natychmiast" – powiedział Kim Dzong Un, cytowany przez agencję propagandową, KCNA.

"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"

"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"

BIZNES
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una

Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una

BIZNES

Kim Dzong Un twierdzi, że to "jedyna taka broń na świecie"

Wyrzutnie o kalibrze 600 mm i zasięgu około 400 km zostały wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania oraz technologię opartą na sztucznej inteligencji - podały media państwowe. Przemysł zbrojeniowy wyprodukował dotychczas 50 egzemplarzy tego systemu.

Pjongjang. Kolumny pojazdów z wyrzutniami
Pjongjang. Kolumny pojazdów z wyrzutniami
Źródło: PAP/EPA/KCNA

Kim określił nowy system jako "jedyną taką broń na świecie", przeznaczoną do "ataku specjalnego", co w nomenklaturze północnokoreańskiej oznacza uderzenie nuklearne.

Na zdjęciach opublikowanych przez reżimowe media widać kolumny pojazdów z wyrzutniami rozstawione na placu przed budynkiem Domu Kultury 25 Kwietnia, w którym odbywają się zjazdy partii. Jedna z fotografii przedstawia Kima siedzącego za kierownicą pojazdu.

Kim Dzong Un na uroczystości przekazania wyrzutni rakietowych
Kim Dzong Un na uroczystości przekazania wyrzutni rakietowych
Źródło: PAP/EPA/KCNA

Uzbrojenie może trafić do Rosji

Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że system ten drastycznie zwiększa zdolności precyzyjnego rażenia celów w Korei Południowej, w tym stolicy kraju, Seulu, położonego niespełna 50 km od strefy zdemilitaryzowanej.

Eksperci sugerują, że publiczna demonstracja siły może być wstępem do testów poligonowych, a docelowo do eksportu uzbrojenia do Rosji, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę w obliczu wojny na Ukrainie.

Zobacz też: Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją >>> Prezentacja broni poprzedza IX Zjazd Partii Pracy Korei, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec lutego. Reżim ma przedstawić podczas obrad nowe plany rozbudowy arsenału.

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KCNA

Korea PółnocnaKim Dzong UnBroń atomowaRosjaWojna w UkrainiebezpieczeństwoWojsko
