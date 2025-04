Trump: chciałbym być papieżem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, kto jego zdaniem powinien zostać nowym papieżem. Prezydent USA stwierdził, że on sam chciałby objąć ten urząd. - To byłby mój wybór numer jeden - powiedział z uśmiechem.

Kluczowe fakty: Konklawe, na którym wybrany zostanie nowy papież, rozpocznie się 7 maja.

Zdaniem Donalda Trumpa dobrym kandydatem do objęcia urzędu po Franciszku jest arcybiskup Nowego Jorku Timothy Dolan.

Fox News zauważa, że obecny prezydent USA nie jest katolikiem.

We wtorek, tuż przed odlotem do Michigan na konwencję z okazji 100 dni sprawowania urzędu prezydenta, Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami. Został zapytany m.in. o to, kto jego zdaniem powinien być następcą Franciszka. - Ja chciałbym być papieżem. To byłby mój wybór numer jeden - odparł prezydent USA z uśmiechem.

Po chwili dodał jednak, że nie ma swojego faworyta. - Muszę powiedzieć, że mamy kardynała z Nowego Jorku, który jest bardzo dobry, więc zobaczymy, co się stanie - powiedział. Stacja Fox News przypomina, że Donald Trump nie jest katolikiem, ale przez większość życia identyfikował się z protestanckim kościołem prezbiteriańskim.

Kiedy konklawe

Kardynałem z Nowego Jorku, o którym mówił Trump, jest 75-letni Timothy Dolan, arcybiskup tego miasta. Reuters zauważa, że nie jest on wymieniany w gronie faworytów do objęcia urzędu papieża, choć jest w nim inny Amerykanin, Joseph Tobin, arcybiskup Newark w stanie New Jersey. Łącznie w wyborze nowej głowy kościoła ma uczestniczyć dziesięciu amerykańskich kardynałów.

Konklawe rozpocznie się 7 maja. Według ekspertów może potrwać kilka dni. W ciągu ostatnich przeszło 100 lat żadne nie trwało dłużej niż pięć dni. Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny, w wieku 88 lat. Jego pogrzeb odbył się w sobotę 26 kwietnia. Wśród gości był m.in. prezydent USA z żoną Melanią.