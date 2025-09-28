Koniec głosowania w Mołdawii i ostrzeżenie przed zamieszkami

Wybory parlamentarne w Mołdawii Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W niedzielę o godzinie 6 rano czasu polskiego otworzyły się lokale wyborcze w Mołdawii. Głos w wyborach parlamentarnych można było oddać do godziny 20.

W tych wyborach - podobnie jak w prezydenckich przed rokiem - widoczna była ingerencja Kremla.

Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską partię otworzy drogę do władzy prorosyjskim ugrupowaniom.

W niedzielę o godzinie 20 czasu polskiego zakończyło się głosowanie w łącznie 1973 mołdawskich lokalach wyborczych, w tym 12 dla mieszkańców separatystycznego Naddniestrza. Mieszkańcy tego regionu mogli uczestniczyć w wyborach na terytorium kontrolowanym przez władze w Kiszyniowie.

W niedzielnym głosowaniu nie przeprowadzono wyników exit poll. Do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. Prezydentka Maia Sandu nazwała te wybory "najważniejszymi w historii". Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską partię Działania i Sprawiedliwości (PAS) oznacza wygraną prorosyjskich ugrupowań, które są sceptyczne wobec eurointegracji Mołdawii.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej o godz. 19. czasu polskiego frekwencja wynosiła prawie 51 procent. Wieczorem komisja rozpoczęła publikowanie pierwszych rezultatów wyborów parlamentarnych. Po zliczeniu głosów z 16 proc. komisji na pierwszym miejscu była proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) z wynikiem ponad 37 proc., a na drugim prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) – 34 proc. Nad progiem wyborczym była również radykalnie prawicowa partia Democratia Acasa (ok. 8 proc.) i Nasza Partia Renato Usatii (ok. 6 proc.).

Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnił na platformie X, że najpierw zliczane są głosy z małych miejscowości, potem spływają wyniki z dużych miast, a dopiero na końcu uwzględniane są głosy diaspory, które mogą mieć duży wpływ na ostateczny wynik. Całus podkreślił, że częściowych wyników "nie należy traktować jako ostatecznych, a nawet zbliżonych do ostatecznych". "Broń Boże, nie ekstrapolujmy rezultatów z połowy komisji na ostateczny wynik" – napisał analityk.

Ostrzeżenia przed zamieszkami

W niedzielę wieczorem szef mołdawskiej policji Viorel Cernauteanu ostrzegł przed możliwymi zamieszkami. - Mamy informacje o tym, że pewne grupy interesów przygotowują prowokacje i zamieszki, do których może dojść już dzisiaj w nocy - powiedział na antenie telewizji TV8.

Wypowiedź funkcjonariusza przytacza agencja informacyjna IPN. "Organizatorzy ogłoszonych wydarzeń będą odpowiadać za ich przebieg" - ostrzega Inspektorat Główny Policji. Zapowiedział, że "nie będzie tolerować naruszania prawa, zakłócania porządku publicznego oraz narażania obywateli na niebezpieczeństwo czy działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu".

Wcześniej w niedzielę, po oddaniu głosu w wyborach, lider socjalistów Igor Dodon wezwał obywateli do udziału w proteście, który ma się odbyć w poniedziałek w południe, by "obronić zwycięstwo" opozycji.

Partia socjalistyczna, razem z komunistami i partią Przyszłość Mołdawii, wchodzą w skład prorosyjskiego Patriotycznego Bloku Wyborczego (BEP). W piątek z udziału w wyborach wykluczono jeszcze jedną partię, należącą do bloku – Serce Mołdawii (PRIM). Przyczyną, jak podano, były podejrzenia o nielegalne finansowanie.

